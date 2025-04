Tricampeão da Libertadores em 2022, com o futebol, o Flamengo busca conquistar o mesmo título com o time de basquete. Após 4 anos do último triunfo, na BCLA 2020/21, o Rubro-Negro tem nova oportunidade para alcançar o terceiro campeonato na "Libertadores" da modalidade olímpica. O FlaBasquete, então, volta ao Maracanãzinho para enfrentar o Boca Juniors na grande final da Champions League das Américas. Relembre com o Lance! as duas conquistas da equipe.

continua após a publicidade

➡️ Flamengo domina Franca e garante final contra Boca Juniors na BCLA

Liga das Américas em 2014

O primeiro título rubro-negro chegou como resultado de uma campanha invicta impressionante na Liga das Américas de 2014. Na primeira fase, o Flamengo liderou o Grupo D, com três vitórias em três confrontos contra o Capitanes de Arecibo, de Porto Rico, Leones de Quilpué, do Chile, e o Mavort, do Equador.

A etapa seguinte também foi dominada pelo Rubro-Negro, que superou novamente equipes em formado de "fase de grupos". No Grupo E, o Flamengo venceu os três jogos contra os adversários, sendo eles: Halcones Xalapa, do México, Uberlândia, do Brasil, e Cocodrilos de Caracas, da Venezuela. Assim, o clube da Gávea conquistou a vaga no quadrangular final - atualmente chamado por Final Four, pela BCLA.

continua após a publicidade

Na semifinal, o Flamengo pôde contar com a torcida em casa para uma vitória dominante sobre o Aguada, do Uruguai. Com a classificação, o time carioca enfrentou o forte Pinheiros, do Brasil, pela decisão da competição sul-americana. O emocionante jogo terminou com placar por 85 a 78 para os donos da casa no Rio de Janeiro.

Champions League das Américas (BCLA) em 2021

A segunda conquista do Flamengo Basquete também foi garantida sem nenhuma derrota durante toda a campanha, com oito vitórias em oito jogos. Os primeiros cinco confrontos foram durante a fase de grupos, quando o Rubro-Negro superou fortes adversários no Grupo D. Na ocasião, a equipe enfrentou o Minas e o Instituto Córdoba - que também participou do Final Four da atual temporada da BCLA.

continua após a publicidade

Garantido na fase de mata-mata, o time rubro-negro não disputou o sexto e o último confronto do Grupo D, contra o Instituto. Nas quartas de final, o Flamengo com facilidade pelo Caballos de Coclé, do Panamá, para garantir a vaga na semifinal contra o São Paulo, que eliminara o San Lorenzo, da Argentina. O clássico do sudeste brasileiro rendeu um jogo emocionante, com direito a vitória carioca.

A final do BCLA está marcada como a primeira - e, até o momento, única - vitória do Flamengo após o "fim" da Liga das Américas. O time liderado por Rafael Hettsheimeir, MVP da edição, venceu por 84 a 80 o Real Estelí, da Argentina, e se tornou bicampeão da "Libertadores do basquete".

➡️ Siga o Lance! no WhatsApp e acompanhe em tempo real as principais notícias do esporte

Final da BCLA 2024/25: Flamengo x Boca Juniors

A primeira fase do Final Four foi marcado pelas vitórias de Flamengo e Boca Juniors que eliminaram o Franca e o Instituto Córdoba, respectivamente, na sexta-feira (18).

Mais tarde, o Rubro-Negro receberá o Boca Juniors em um novo confronto entre as equipes na atual temporada da BCLA. Vale relembrar que os times se enfrentaram duas vezes pelo Grupo B. A grande final está agendada para às 21h10 (de Brasília) também no Maracanãzinho, a casa do Flamengo.