Fluminense x Sesi-Bauru: onde assistir e horário do jogo decisivo pela Superliga

O Fluminense recebe o Sesi-Bauru nesta quinta-feira (10), às 18h (horário de Brasília), no Maracanãzinho, no Rio de Janeiro, pelo terceiro jogo das quartas de final da Superliga feminina. A partida terá transmissão ao vivo da Sportv (canal fechado).

O Sesi-Bauru venceu o primeiro confronto por 3 sets a 0, em casa, mas levou o troco no jogo dois quando o Tricolor venceu a partida pelo mesmo placar. O vencedor jogará contra o Praia Clube. Osasco e Minas disputam no outro lado da tabela.

Na temporada regular, as cariocas terminaram a fase de grupos com uma campanha melhor que o time bauruense, por isso têm vantagem e disputam o jogo decisivo como mandantes.

O Fluminense busca disputar sua primeira semifinal desde que chegou à Superliga A, há oito anos. Em todas as outras edições, o clube foi eliminado nas quartas, com exceção da temporada de 2019/2020, que foi cancelada por conta da pandemia, e em 2020/2021, quando terminou em décimo lugar na fase de grupos.

O Sesi-Bauru, por sua vez, aposta no retrospecto positivo contra as cariocas. Desde 2018, as baruenses enfrentaram o Fluminense 18 vezes na Superliga Feminina, com 12 vitórias.

Fluminense busca conquista inédita na Superliga de Vôlei Feminino (Foto: Mailson Santana/Fluminense FC)

✅ FICHA TÉCNICA

FLUMINENSE X SESI-BAURU

JOGO 3 - QUARTAS DE FINAL - SUPERLIGA FEMININA

📆 Data e horário: quinta-feira, 10 de abril de 2025, às 18h (de Brasília);

📍 Local: Maracanãzinho, no Rio de Janeiro;

📺 Onde assistir: Sportv (canal fechado).