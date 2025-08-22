Babi se surpreende com nota em aparelho no Mundial de Ginástica Rítmica: ‘Chocada’
Atleta teve "redenção" nas maças
- Matéria
- Mais Notícias
Barbara "Babi" Domingos disputou nesta sexta-feira a final do individual geral do Mundial de Ginástica Rítmica, no Rio de Janeiro. A curitibana surpreendeu e fez uma ótima apresentação de maças, garantindo a sua maior nota na competição, um 29.100. Para ela, o resultado foi surpreendente, superando o resultado que teve no mesmo aparelho na classificação. Veja a entrevista com Barbara Domingos na zona mista abaixo:
➡️ Barbara Domingos faz história e fica no top-10 no Mundial de Ginástica Rítmica
- Acho que a minha reação das maças foi exatamente a reação que eu tive na Olimpíada com a minha nota de arco, porque eu realmente não entendi nada. Eu falei: "Gente, caraca, o que que é isso?". Tipo, eu fiquei chocada, real - disse Barbara Domingos após a final.
Na classificação realizada na última quinta-feira, Barbara errou bastante nas maças, deixando uma delas cair duas vezes. O desempenho culminou na pior nota obtida por ela no Mundial de Ginástica Rítmica. Nesta sexta-feira, ela conseguiu surpreender ela mesmo com o desempenho. Nas maças, Barbara conquistou a sua maior e menor nota da competição.
- Eu sabia que a série tinha sido muito boa, mas, é realmente uma montanha-russa, porque ontem foi um aparelho que saí chorando e hoje eu saí, tipo assim: "gente, o que é isso?". Foi algo surreal - finalizou.
Caso Barbara tirasse a nota que tirou hoje na classificação, ela poderia conseguir vaga na final das maças, já que entraria na oitava posição. Na classificação do aparelho, ela somou 25.150, ficando com a 44ª colocação.
➡️ ESPECIAL: atleta da seleção demonstra desafios dos aparelhos da ginástica rítmica
➡️ GALERIA: Arena Carioca 1 pronta para o Mundial de Ginástica Rítmica
Formato de competição do Mundial de Ginástica Rítmica de 2025
O Mundial é disputado em duas modalidades: individual e por conjunto. Nas equipes, há duas séries: a simples, usando cinco fitas, e as mistas, com três bolas e dois arcos. As notas das duas séries são somadas, definindo o pódio. Além disso, há uma final específica para cada uma das séries.
➡️ Siga o Lance! no WhatsApp e acompanhe em tempo real as principais notícias do esporte
O Conjunto brasileiro é integrado pelas atletas Duda Arakaki, Nicole Pircio, Sofia Madeira, Maria Paula Caminha e Mariana Gonçalves. Elas vêm de bons resultados para a Ginástica Rítmica brasileira, incluindo um ouro na Copa do Mundo de Milão, na Itália.
No individual, Bárbara Domingos e Geovanna Santos representam a Seleção. Elas disputam nos quatro aparelhos: arco, bola, fitas e maças. Na competição, há a final geral (com a soma das quatro notas), além das finais específicas por aparelhos.
Programação do dia
Sexta-feira, 22 de Agosto
14h30-16h40 – Ginástica Rítmica Individual – Final – Individual Geral – Grupo B (posições 10 a 18)
17h-19h10 – Ginástica Rítmica Individual – Final – Individual Geral – Grupo A (posições 1 a 9)
Tudo sobre
- Matéria
- Mais Notícias