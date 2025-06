Bárbara Domingos lidera Brasileiro de Ginástica Rítmica após 1º dia; veja vídeo

O Campeonato Brasileiro de Ginástica Rítmica de 2025 está sendo realizado na Arena 1 Carioca, no Rio de Janeiro. Nesta sexta-feira (13) tivemos as apresentações do Nível Elite, nos aparelhos arco e bola. Finalista nas Olimpíadas de Paris, em 2024, Bárbara Domingos, do clube Agir (PR), terminou o dia em primeiro lugar na classificação do individual geral. Ana Luisa Neiva, da Escola de Campeãs (ES), e Geovanna Silva, do clube INCESP (ES), completam o pódio momentaneamente.

Bárbara Domingos

Principal nome da Ginástica Rítmica brasileira, Barbara Domingos terminou o dia com 57.750 pontos. A paranaense apresentou uma coreografia nova com a bola, e levou a Arena 1 abaixo, com a sua icônica apresentação do “Rei Leão” com o arco.

Ana Luisa Neiva cravou 53.950 com duas apresentações impecáveis. Por outro lado, Geovanna Silva cometeu um erro durante a sua apresentação com a bola, o que pode ter lhe custado a segunda colocação parcial. Apesar da falha, "Jojô", como também é conhecida, somou 52.700 pontos. Após a execução dos dois aparelhos, a atleta INCESP (ES), falou com exclusividade com o Lance!, e explicou a sua reação no fim da coreografia co arco, onde a mesma bateu no tablado e cerrou os punhos para a torcida.

- Ah, eu senti um alívio, né? Gratidão de ter realizado a última série, como eu falei, fechar o dia com uma chave de ouro. Aconteceu erro no primeiro aparelho, mas isso não me diminui nada do que eu tenho pra mostrar aqui. É só o primeiro dia, o jogo ainda está começando, amanhã tem mais. E foi uma sensação mesmo de alívio, de leveza, né? É muito bom a gente terminar a competição bem, saber que a gente conseguiu. Iniciar um novo dia amanhã, bem satisfeita. E buscar amanhã ainda mais, fazer o meu melhor ainda mais do que eu poderia fazer, pra buscar, se Deus quiser, uma final, uma medalha. E estamos aí, estamos brigando - explicou Geovanna Silva.

Drama de Maria Eduarda

Uma das favoritas do evento e campeã do Campeonato Brasileiro de 2024, Maria Eduarda Alexandre realizou apenas a apresentação no arco, devido a uma lesão. A atleta do clube Agito (PR), terminou em primeiro na primeira rodada, com 29.100 pontos, porém a ausência no aparelho bola resultou em uma queda brusca na classificação - 14º lugar.

Diferença dos níveis no Brasileiro

As atletas são distribuídas em três níveis distintos. No nível Elite, encontram-se as ginastas melhor classificadas no CBI de 2024, as primeiras colocadas do CBI juvenil de 2024 (nascidas em 2009), assim como as medalhistas em Campeonatos Pan-Americanos e Copas do Mundo em eventos individuais.

Este nível é composto por 15 atletas: Ana Luísa Neiva, Bárbara Domingos, Emanuelle Felberk, Fernanda Alvaz, Geane Silva, Geovanna Santos, Julia Barrim, Julia Bessa, Kauany Paes, Maria Clara Souza, Maria Eduarda Alexandre, Maria Flávia Britto, Renata Diniz, Samara Sibin e Stefhany Popoatzki.

No Nível I, incluem-se as ginastas que se classificaram a partir do 16º lugar no CBI Adulto de 2024 e as nascidas em 2009 que competiram no CBI Juvenil de 2024, totalizando 52 atletas.

Por fim, o Nível II abrange ginastas que ainda não participaram de um Campeonato Brasileiro, aquelas que ficaram a partir do 43º lugar no CBI Adulto de 2024, as nascidas em 2009 que se classificaram a partir do 47º lugar no CBI Juvenil de 2024, e ginastas de 15 anos, somando um total de 103 atletas.

Na Copa Brasil de Conjuntos, quatro equipes da categoria Juvenil disputarão a prova de 5 arcos, enquanto na categoria Pré-Infantil, 15 equipes competirão na modalidade de mãos livres.

Mundial de Ginástica Rítmica

O Brasil sediará, pela primeira vez na história, o Mundial de Ginástica Rítmica. A competição acontece entre os dias 20 e 24 de agosto, no Parque Olímpico, no Rio de Janeiro.

O Mundial é a principal competição no calendário da ginástica rítmica em 2025 e a expectativa da Federação Internacional de Ginástica (FIG) é de que 400 atletas de 70 países diferentes participem da disputa. Nos dois primeiros dias, estão programadas as qualificatórias individuais, enquanto as finais por aparelhos e no conjunto devem acontecer a partir do terceiro dia.