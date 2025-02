Balão da pira olímpica voltará a Paris anualmente até 2028

Um dos grandes símbolos das Olimpíadas de Paris irá voltar a capital francesa. Neste final de semana, o presidente da França, Emmanuel Macron, anunciou que o balão da pira olímpica dos Jogos de 2024 vai ser novamente uma atração local. O objeto irá retornar ao Jardim de Tuileries a cada verão europeu até 2028 (a próxima edição dos Jogos Olímpicos).

O balão fará voos noturnos sempre que as condições climáticas permitirem. Macron usou as redes sociais para noticiar a novidade.

— Ela (a pira) vai voltar a cada verão. Da Festa da Música à Festa do Esporte, até os Jogos de Los Angeles — escreveu Emmanuel Macron nas redes sociais.

A Festa da Música marca o início do verão em Paris no dia 21 de junho. Já a Festa do Esporte, é uma novidade que Macron pretende lançar no dia 14 de setembro. A notícia foi celebrada por Anne Hidalgo, prefeita de Paris.

— Que felicidade! Estou muito feliz com o retorno da pira aos céus de Paris neste verão! Esta é uma notícia muito, muito boa. É parte integrante do legado dos Jogos de Paris que recordaremos para sempre. No Verão passado, propus ao Presidente da República que a pira desenhada por Mathieu Lehanneur pudesse permanecer no Tuileries e continuar a nos fazer sonhar. Saúdo o considerável trabalho realizado nos últimos meses com todos os envolvidos, sob a liderança de Marc Guillaume, Prefeito da região de Ile-de-France, que conseguiu manter o espírito dos Jogos! - disse Anna Hidalgo nas redes sociais.

Pira Olímpica de Paris 2024

Marie-Jose Perec e Teddy Riner acendem a pira olímpica em Paris 2024 (Foto: MOHD RASFAN / AFP)

Marie-José Pérec e Teddy Riner acenderam a pira olímpica em Paris 2024. Ela é composta por um anel de fogo com sete metros de diâmetro, acoplado a um balão de ar quente. O caldeirão olímpico ficará suspenso a 30 metros do chão, podendo ser visto em diversos pontos da cidade.

A pira é uma homenagem ao primeiro balão de hidrogênio, construído por Jacques Charles em 1º de dezembro de 1783, no Jardim das Tulherias. Durante anos, essa foi a forma mais comum de se voar.