Pole position na F1: os recordistas na história da categoria

A pole position é um dos maiores destaques da Fórmula 1, representando não apenas velocidade, mas também habilidade e precisão. Conquistar uma pole é um marco na carreira de qualquer piloto, e muitos fizeram história ao acumular um número impressionante de poles em suas jornadas no esporte. Conheça os 10 maiores recordistas de pole position na Fórmula 1 e os detalhes de suas carreiras. O Lance! te mostra os recordista de pole position na F1.

Os recordistas de pole position na F1

Lewis Hamilton (Reino Unido) 2007–presente - Recordista de poles

Com 104 poles em 356 corridas, Lewis Hamilton é o maior recordista da história da F1. Sua primeira pole foi conquistada no GP do Canadá de 2007, e a mais recente no GP da Hungria de 2023. Hamilton é reconhecido por sua consistência e domínio durante a era híbrida da Fórmula 1, representando a Mercedes.

Michael Schumacher (Alemanha) 1991–2012

Michael Schumacher acumulou 68 poles em 308 corridas. O alemão conquistou sua primeira pole no GP de Mônaco de 1994 e a última no GP da França de 2006. Schumacher foi um dos maiores nomes do esporte e conhecido por sua agressividade e inteligência nas pistas.

Ayrton Senna (Brasil) 1984–1994 - "Rei das Poles"

Ayrton Senna, chamado de "Rei da Pole", registrou 65 poles em apenas 162 corridas. Ele conquistou sua primeira pole no GP de Portugal de 1985 e a última em San Marino, em 1994. Senna é lembrado como um dos melhores pilotos de classificações de todos os tempos, com performances lendárias.

Sebastian Vettel (Alemanha) 2007–2022

Sebastian Vettel garantiu 57 poles em 300 corridas. Ele iniciou sua trajetória de poles no GP da Itália de 2008 e conquistou sua última no GP do Japão de 2019. Vettel dominou as classificações durante sua era de ouro na Red Bull.

continua após a publicidade

Max Verstappen (Holanda) 2015–presente

Com 40 poles até o momento, Max Verstappen continua a ascender como um dos melhores pilotos da história recente. Sua primeira pole foi no GP da Hungria de 2019, e a mais recente no GP da Áustria de 2024. Verstappen é o rosto da nova geração de talentos.

Jim Clark (Reino Unido) 1960–1968

Jim Clark, piloto do Reino Unido, acumulou 33 poles em apenas 73 corridas, destacando-se como um dos maiores talentos de sua época. Ele conquistou sua primeira pole no GP de Mônaco de 1962 e a última no GP da África do Sul de 1968.

Alain Prost (França) 1980–1993

Alain Prost, conhecido como "O Professor", registrou 33 poles em 202 corridas. Sua primeira pole foi no GP da Alemanha de 1981, e a última no GP do Japão de 1993. Prost era mestre em estratégia e consistência.

Nigel Mansell (Reino Unido) 1980–1995

Nigel Mansell, piloto do Reino Unido, obteve 32 poles em 191 corridas. Ele conquistou sua primeira pole no GP de Dallas de 1984 e a última no GP da Austrália de 1994. Mansell era conhecido por sua ousadia e determinação em busca do melhor desempenho.

Nico Rosberg (Alemanha) 2006–2016

Com 30 poles em 206 corridas, Nico Rosberg foi um dos principais pilotos da era híbrida da Mercedes. Sua primeira pole foi no GP da China de 2012 e a última no GP do Japão de 2016.

Juan Manuel Fangio (Argentina) 1950–1958 - Pioneiro das poles

Fangio, pentacampeão mundial, conquistou 29 poles em sua carreira. Ele foi um dos pioneiros da F1 e continua sendo uma lenda lembrada por suas incríveis habilidades ao volante.

As pole positions representam muito mais do que estatísticas; elas são a prova da habilidade, estratégia e capacidade de adaptação às condições de pista de cada piloto. Esses 10 recordistas ajudaram a moldar a história da Fórmula 1 e permanecem como ícones do esporte.