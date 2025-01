Novak Djokovic fez um pronunciamento antes de iniciar sua coletiva de imprensa neste domingo (19), no Australian Open. O sérvio explicou o motivo pelo qual se recusou a conceder uma entrevista em quadra ao ex-tenista Jim Courier após a vitória sobre Jiri Lehecka. Ele saiu vaiado de quadra devido ao episódio.

A recusa de Djokovic foi uma retaliação a um repórter do Channel 9, um dos canais que detém os direitos do evento, que zombou de torcedores sérvios no torneio dias atrás. Jim Courier, que faria a entrevista com Novak na quadra, trabalha para este veículo de imprensa.

Só queria deixar claro sobre porque não dei entrevista na quadra, como é de costume. Dias atrás, um famoso jornalista que trabalha na emissora oficial Channel 9 aqui na Austrália zombou de fãs sérvios e ainda fez comentários ofensivos e me insultando. Desde então, ele escolheu não se desculpar. E nem o Channel 9. Então, uma vez que eles são a emissora oficial, escolhi não dar entrevista. Não tenho nada contra o Jim Courier ou contra o público australiano. Foi uma situação estranha hoje para mim na quadra. Foi uma infelicidade eu ter que escolher dizer algo para o público, mas obviamente não era o momento, espaço ou situação para que eu explicasse o que estou fazendo agora. Deixo para a emissora lidar com essa situação da maneira que eles pensam. É isso. disse o sérvio

Novak foi perguntado logo em seguida se manteria sua postura caso não recebesse um pedido de desculpas.

Sim. Exatamente. respondeu Djovokovic.

Djokovic em partida contra Lehecka no Australian Open (Foto: DAVID GRAY / AFP)

Novak Djokovic disse ter conversado com o diretor do torneio, Craig Tiley. O sérvio afirmou que tem uma boa relação com o superior, elogiou o trabalho do sul-africano e justificou a ação.

Como tenho uma relação muito boa com o Craig, que é um cara fenomenal, que sempre está nos ajudando, ajudando o que nós jogadores precisamos, nossas demandas. Só queria que ele tivesse certeza onde eu estou, as razões por trás disso. Então disse a ele 'se vocês quiserem me multar por não dar entrevista na quadra, está ok, eu aceito'. Foi algo que eu precisava fazer. finalizou Novak

Djokovic encara Alcaraz na próxima rodada

Novak Djokovic desbancou o tcheco Jiri Lehecka (29º), por 3 sets a 0, com parciais de 6/3 6/4 7/6 (7/4), após 2h39min de duração na quadra Rod Laver Arena, a principal de Melbourne Park. Com a vitória, o sérvio, que ocupa a sétima posição no ranking, encara o espanhol Carlos Alcaraz na próxima fase.