Australian Open: veja os resultados do 11° dia de competição

O 11º dia do Australian Open chegou ao fim com grandes resultados. Se por um lado Jannik Sinner atropelou Alex De Minaur, por outro Ben Shelton mostrou resiliência para vencer Lorenzo Sonego. No feminino, Swiatek confirmou o favoritismo e superou Emma Navarro, enquanto Madison Keys virou em cima de Elina Svitolina.

➡️Jannik Sinner atropela De Minaur e vai à semi do Australian Open

Jogando em casa, Alex foi atropelado pelo líder do ranking mundial. Sinner venceu por 3 sets a 0, com parciais de 6/3, 6/2 e 6/1, em partida que durou 1h48min na quadra central Rod Laver Arena. Este foi o décimo jogo entre os dois e a freguesia só cresce — Jannik tem 10 vitórias e só perdeu um set até agora.

Em outro duelo masculino, o norte-americano Ben Shelton superou o italiano Lorenzo Sonego após uma partida intensa e equilibrada. Shelton venceu por 6/4, 7/5, 4/6 e 7/6(4), em uma partida marcada pela alternância de momentos de pressão e uma disputa acirrada no tie-break do quarto set.

No lado feminino, a polonesa Iga Swiatek, segunda favorita, fez jus ao seu status e venceu a norte-americana Emma Navarro com um implacável 6/1 e 6/2. Em busca da primeira posição do ranking novamente, Swiatek segue firme em busca do título do Australian Open.

Iga Swiatek venceu Emma Navarro nas quartas de final do Australian Open (Foto: David Gray/AFP)

Na outra partida das quartas de final, a veterana Madison Keys, conseguiu uma vitória crucial sobre a ucraniana Elina Svitolina. Após perder o primeiro set por 6/3, Keys se recuperou e venceu os dois sets seguintes por 6/3 e 6/4, garantindo sua vaga nas semifinais.

Veja todos os resultados do 11º dia de Australian Open 2025

[1] Jannik Sinner (ITA) x [8] Alex de Minaur (AUS) 6/3, 6/2, 6/1 [21] Ben Shelton (EUA) x Lorenzo Sonego (ITA) 6/4, 7/5, 4/6, 7/6(4)