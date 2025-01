Bia Haddad perde para Kudermetova e é eliminada do Australian Open

Bia Haddad perdeu para a russa Veronika Kudermetova, por 2 sets a 0 (parciais: 6/4 e 6/2), na madrugada deste sábado (18), pelo Australian Open, em Melbourne. Com a derrota, a brasileira está eliminada da competição de simples.

A tenista brasileira segue viva no torneio de duplas. Bia joga ao lado da alemã Laura Siegemund. As jogadoras voltarão em quadra ainda neste sábado, em jogo previsto para 22h30 (horário de Brasília). A parceria entre a brasileira e a alemã, as quais são cabeça de chave número 15, vão encarar a italiana Lucia Bronzetti e a ucraniana Anhelina Kalinina.

Como foi a partida entre Bia Haddad e Veronika Kudermetova?

Bia Maia contra a russa Veronika Kudermetova no Australian Open, em Melbourne (Foto: Paul Crock / AFP)

Primeiro Set

As tenistas começaram a partida cometendo erros não forçados e trocando quebras de saque nos dois primeiros games. No terceiro, Veronika errou quatro vezes e deu a Bia uma vantagem que a brasileira levou até o final do set.

Kudermetova devolveu a quebra no oitavo game, que iniciou com uma dupla falta de Bia e terminou com dois winners de devolução. Veronika, que vinha cometendo erros, passou a falhar menor e pressionou ainda mais a brasileira. No décimo jogo, Bia foi novamente quebrada, que definiu a parcial em 6/4 à adversária.

Segundo Set

Bia Haddad e Veronika começaram equilibradas no segundo set. Portanto, a maioria dos pontos era decidido na raquete russa, que continuava sendo mais agressiva. Com mais uma quebra e uma vantagem importante, o plano de jogo foi recompensado no sexto game.

Pouco depois, Kudermetova confirmou o serviço, abriu 5/2 e ficou a um game da vitória. A partida terminou com uma nova quebra de saque, que veio com uma dupla falta de Bia Haddad.