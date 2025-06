Atualização de Ramon Dino choca maior canal do mundo: ‘Fiquei impressionado’

Nick Miller, dono do "Nick’s Strength and Power", o maior canal de fisiculturismo do mundo, postou um vídeo recentemente, analisando as atualizações de Ramon Dino. O youtuber e especialista em bodybuilding ficou surpreso com o físico apresentado pelo brasileiro e o colocou como um dos favoritos, ao lado de Mike Sommerfeld, para vencer o Mr. Olympia de 2025.

- Muitas pessoas estão falando sobre as atualizações de Ramon Dino e eles parecem estar muito impressionados com o progresso que ele fez. Honestamente, acho que Ramon tem um tiro legítimo e genuíno para ganhar a Classic Physique do Mr. Olympia. Parece que Mike Sommerfeld é um dos favoritos, mas eu realmente sinto que a falha do Ramon no Olympia o prejudicou. Acho que se ele confrontar com Mike Sommerfeld tem boas chances de ganhar - disse Nick.

Atualização de Ramon Dino

O americano destacou o progresso de Ramon Dino e ressaltou o que, na sua opinião, o fez perder posições no Mr. Olympia de 2024.

- Baseado nessas atualizações, você pode ver que ele fez melhorias no seu shape. Parece que ele adicionou um pouco de tamanho, mesmo que eu não pense que isso seja um ponto fraco, pois o condicionamento e as poses foi o que deixou ele abaixo no Olympia do ano passado - declarou.

Finalizando a sua análise, Nick reforçou as qualidades do shape de Ramon Dino e o quanto elas o impressionaram.

- Eu acho que o Ramon tem a estrutura e já tem o tamanho para, potencialmente, ainda ganhar a Olimpíada. Fiquei impressionado com essa atualização e sinto que o Ramon está realmente nessa conversa (dos favoritos) - completou Nick.

