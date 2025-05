Atitude de Gabriel Bortoleto irrita Verstappen na F1: ‘Inaceitável’

Uma fechada de Gabriel Bortoleto irritou Max Verstappen, da Red Bull, no treino livre 1 do Grande Prêmio de Mônaco de F1. O holandês reclamou da atitude de Gabriel Bortoleto no rádio com a equipe, já que foi atrapalhado e precisou evitar a batida entre os dois. O incidente chegou a ser anotado pela FIA.

O incidente foi na região da piscina, uma das áreas mais perigosas do circuito, como o próprio Max Verstappen descreveu o local.

— Manos, esses caras são inacreditáveis. Isso é muito perigoso! Eu sei que é apenas um treino livre, mas, para mim, é inaceitável essa fechada na (região da) piscina — reclamou Max Verstappen com a equipe no rádio.

Em outro momento, Gabriel Bortoleto pediu para a Sauber avisar mais rapidamente sobre os carros que estão próximos. Por ser um circuito de rua, Mônaco tem a pista mais estreita, dificultando ultrapassagens e facilitando as fechadas.

Gabriel Bortoleto, da Sauber, no Grande Prêmio de Miami 2025 (Foto: Hector Vivas/AFP)

Grande Prêmio de Mônaco de F1

No primeiro treino livre em Mônaco, Gabriel Bortoleto foi 18º. A sessão foi marcada pelo incidente com Verstappen e uma batida de Charles Leclerc em Lance Stroll, da Aston Martin.

Já no treino livre 2, Gabriel Bortoleto foi 14º, reduziu o tempo marcado no primeiro treino e ainda superou Nico Hulkenberg, companheiro do brasileiro na Sauber.

