Documentário de Gabi Guimarães, capitã da Seleção Brasilera de vôlei, estreia hoje

A ponteira e capitã da Seleção Brasileira, Gabi Guimarães, ganhou um documentário sobre seu primeiro ano defendendo a equipe de Conegliano, da Itália, que estreia nesta sexta-feira (23), às 13h (de Brasília). A série foi produzida pela Volleyball World, streaming onde também ficará disponível.

O documentário conta os bastidores desse primeiro ano, as principais dificuldades da atleta e como foi a adaptação para um país completamente diferente do Brasil.

— Eu estou muito feliz de ver esse projeto ganhando vida. Quando a Volleyball World me trouxe essa proposta, confesso que fiquei pensativa, mas também muito grata pela oportunidade. Com o passar dos anos fui entendendo o alcance que o vôlei tem, e quanto o esporte muda a vida das pessoas. Tudo foi feito com muito carinho, responsabilidade e amor para que a gente possa continuar contagiando e inspirando pessoas. Poder contar um pouco da minha história é muito legal. Relembrar desde o início até os dias atuais, foi como uma retrospectiva — comentou Gabi sobre a estreia de seu documentário.

Ao longo da temporada, Gabi conquistou o Campeonato Italiano, a Copa da Itália, a Supercopa Italiana, a Champions League e o Mundial de Clubes pelo Conegliano e perdeu apenas um jogo durante todo o período.

Gabi Guimarães, ponteira da Seleção Brasileira, em ação pelo Conegliano (Foto: Reprodução/ Redes Sociais)

Gabi Guimarães na Seleção Brasileira

O próximo compromisso da ponteira é com a Seleção Brasileira, que vai disputar a Liga das Nações a partir do dia 4 de junho, contra a República Tcheca, no Maracanãzinho, no Rio de Janeiro. Depois, as brasileiras enfrentarão os EUA no dia 5, a Alemanha no dia 7 e a Itália no dia 8.

