Gabriel Bortoleto acredita que a Sauber vive momento de evolução na temporada 2025. Na coletiva de imprensa desta quinta-feira (22) em Mônaco, comentou o desempenho nas últimas etapas na Fórmula 1. Além disso, o brasileiro demonstrou entusiasmo com a estreia no tradicional GP de Mônaco como piloto titular na elite do automobilismo mundial.

Correr em Mônaco pela primeira vez na Fórmula 1 é motivo de empolgação. Bortoleto já competiu nas ruas de Monte Carlo em outras categorias, com bom histórico. Em oito corridas, pontuou em seis e subiu ao pódio uma vez. Nas classificações, conseguiu largar no top-10 nas últimas duas — quinto na F3, em 2023, e oitavo na F2, ano passado.

Apesar do retrospecto positivo, reconhece que o desafio será diferente para o brasileiro contra os atuais carros da F1. Com a Sauber, Bortoleto não conseguiu pontuar ainda, ficando normalmente fora do top-15 do grid.

— Espero que seja muito apertado, os carros de F1 são grandes. Mas é uma ótima pista, acredito que vai ser incrível. Para um piloto jovem, é uma das corridas que somos doidos para disputar. Estou empolgado para começar o fim de semana, aprender mais sobre a pista. Já corri aqui, mas agora vai ser diferente — destacou Bortoleto.

Questionado sobre o momento da Sauber, Bortoleto disse ver crescimento a partir da etapa de Miami, quando conseguiu avançar ao Q2 na classificação. Em Ímola, apesar de terminar fora da zona de pontos, destacou a atuação como uma das melhores do ano.

— Melhoramos um pouco em Miami, conseguimos avançar para o Q2. Ímola foi nossa melhor pista até agora, não só porque também chegamos ao Q2, mas tivemos bom ritmo de corrida. Infelizmente, não conseguimos maximizar o potencial e saímos sem pontuar, mas claramente estamos melhorando — afirmou o brasileiro, que concluiu:

— Vejamos como este fim de semana se desenrola, espero que seja bom para nós.

Horários do GP de Mônaco; veja onde assistir

➡️ Sexta-feira, 23 de maio

🏎️ Treino livre 1: 8h30 — Bandsports e F1TV

🏎️ Treino livre 2: 12h — Bandsports e F1TV

➡️ Sábado, 24 de maio

🏎️ Treino livre 3: 7h30 — Bandsports e F1TV

🏎️ Classificação: 11h — Band, Bandsports e F1TV

➡️ Domingo, 25 de maio

🏎️ Corrida: 10h — Band e F1TV

*Horários de Brasília