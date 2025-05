Após eliminar o São José, o Vasco enfrentará Minas pelo jogo 1 das quartas de final do NBB nesta sexta-feira (9). A fase vivida pelo clube carioca é boa na pós-temporada, mas é inegável a força dos adversários, que lideraram a primeira fase do torneio brasileiro. Apesar disso, Marquinhos Vieira, um dos principais nomes do time, destacou a forte preparação da equipe para os playoffs. Com exclusividade para o Lance!, o veterano ainda cravou que o "favoritismo" não é algo que preocupa o elenco cruz-maltino.

— Na verdade, acho que nem eu, nem os outros jogadores pensam assim com o Minas como favoritos, até porque o campeonato disse isso para a gente. Cada equipe venceu na sua casa. Então, se você for ver, está 50-50, não tem um favorito nisso. E cada jogo conta muito, então a gente vem já nesse jogo de sexta-feira (9) para tentar usar esse fator casa e já botar uma certa pressão na equipe do Minas — afirmou Marquinhos.

Confiança do Vasco nos playoffs do NBB

Para o ala de 40 anos, a vaga para os playoffs era realidade antes mesmo do início da atual temporada, com o "processo de montagem" do elenco. Na última edição, o time sofreu uma dura eliminação para o Bauru nas quartas de final após cinco jogos difíceis. Marquinhos, então, destacou a força do Vasco neste novo desafio contra o Minas, que começa nesta sexta-feira (9) valendo a sobrevivência no NBB.

— Quando esse time foi montado, a gente sabia que era um time de playoff. Esse time foi com a característica dos outros times de ponta: Franca, Flamengo e Minas. Para termos uma resposta para esses adversários — analisou o ala, que completou:

— A gente fez jogos duros contra as equipes de cima, então a gente sabe exatamente onde atacar, onde defender. E claro, o Minas é um elenco profundo, tem dois jogadores em praticamente todas as posições. Então, a gente sabe que vai ser uma série difícil.

A classificação na primeira fase dos playoffs do NBB aconteceu com certa facilidade para o Vasco, que venceu por 3 a 1 contra o São José. Contudo, a equipe sofreu com fortes altos e baixos durante a campanha na temporada regular, principalmente devido às lesões sofridas.

Apoio da torcida cruz-maltina

O desempenho dos jogadores dentro de quadra não foi o único destaque do Vasco na temporada 2024/25 do NBB. Segundo Marquinhos, a presença e apoio da torcida durante a campanha foi um diferencial importante para o sucesso da equipe em jogos dentro de casa, em São Januário.

— A torcida foi diferencial durante a temporada. Como eu falei, a gente teve problemas durante a temporada de lesões, problemas físicos da equipe. A gente foi tentando superar com a agilidade da torcida, principalmente em casa, que eles sempre empurraram muito. E agora nessa reta final, vem sendo visível a diferença que eles fazem para a nossa equipe — analisou.

Por ter uma pior classificação na tabela, o Vasco inicia a série contra o Minas com um jogo dentro de casa, antes do confronto partir para Belo Horizonte, em Minas Gerais. Para este primeiro duelo, o veterano pediu a presença dos torcedores e a animação com "clima de final" nas arquibancadas.

