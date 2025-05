Quartas do NBB: confira histórico dos confrontos na temporada

O NBB (Novo Basquete Brasil) inicia nesta sexta-feira (9) as quartas de final dos playoffs do campeonato. São quatro confrontos em disputa de melhor de cinco. Os jogos podem avançar até 21 de maio. Os times que vencerem três partidas primeiro vão às quartas de final. O Lance! traz estatísticas dos confrontos entre os times das quartas durante a temporada regular de 2024/25.

continua após a publicidade

➡️ Siga o Lance! no WhatsApp e acompanhe em tempo real as principais notícias do esporte

Os confrontos das quartas já aconteceram duas vezes durante a etapa de classificação do NBB. As estatísticas são do Sofascore. As partidas mostram um certo equilíbrio entre as equipes: apenas o Flamengo não venceu nenhum jogo contra seu oponente das quartas durante a temporada regular.

Histórico dos confrontos das quartas do NBB

🏀 MINAS x VASCO

Jogos: 2

Vitórias: 1 x 1

Maior vantagem: 9 x 27

Pontos: 140 x 150

2 pontos: 32/66 (48%) x 36/63 (58%)

3 pontos: 14/56 (23%) x 17/64 (26%)

Cestas: 46/122 (38%) x 53/127 (42%)

Lances livres: 34/47 (73%) x 27/36 (75%)

Rebotes: 86 x 72

Roubos: 10 x 12

Faltas: 43 x 50

continua após a publicidade

🏀 BAURU x SÃO PAULO

Jogos: 2

Vitórias: 1 x 1

Maior vantagem: 24 x 15

Pontos: 143 x 151

2 pontos: 30/59 (51%) x 31/65 (48%)

3 pontos: 21/69 (30%) x 15/47 (31%)

Cestas: 51/128 (40%) x 46/112 (41%)

Lances livres: 21/36 (59%) x 44/58 (75%)

Rebotes: 74 x 73

Roubos: 13 x 17

Faltas: 50 x 38

🏀 FLAMENGO x CORINTHIANS

Jogos: 2

Vitórias: 0 x 2

Maior vantagem: 13 x 26

Pontos: 157 x 178

2 pontos: 37/66 (56%) x 37/68 (53%)

3 pontos: 19/64 (28%) x 29/68 (41%)

Cestas: 56/130 (43%) x 66/137 (48%)

Lances livres: 26/36 (73%) x 17/22 (77%)

Rebotes: 71 x 73

Roubos: 11 x 12

Faltas: 38 x 41

continua após a publicidade

🏀 FRANCA x PINHEIROS

Jogos: 2

Vitórias: 1 x 1

Maior vantagem: 15x 25

Pontos: 167 x 169

2 pontos: 29/56 (52%) x 45/72 (62%)

3 pontos: 23/55 (27%) x 21/51 (41%)

Cestas: 52/111 (47%) x 66/123 (54%)

Lances livres: 40/57 (70%) x 16/27 (58%)

Rebotes: 56 x 75

Roubos: 15 x 10

Faltas: 34 x 50

Quartas de final do Novo Basquete Brasil

O local dos confrontos das quartas de final do NBB é definido conforme a campanha do time durante a primeira fase do torneio: a equipe melhor colocada faz o primeiro jogo fora de casa e duas partidas como mandante. Se não houver uma decisão, o quarto jogo será na casa do pior colocado. Já o último terá o melhor colocado como mandante.

➡️ Em final dramático, Knicks vence Celtics de virada na NBA

🏀 (1º) KTO/Minas x R10 Score Vasco da Gama (8º)

Jogo 1: 09/05 (sex), 20h – São Januário

📺 sportv e NBB BasquetPass

09/05 (sex), 20h – São Januário 📺 sportv e NBB BasquetPass Jogo 2: 12/05 (seg), 19h – Arena UniBH

📺 sportv e NBB BasquetPass

12/05 (seg), 19h – Arena UniBH 📺 sportv e NBB BasquetPass Jogo 3: 14/05 (qua), 19h – Arena UniBH

📺 sportv e NBB BasquetPass

14/05 (qua), 19h – Arena UniBH 📺 sportv e NBB BasquetPass Jogo 4 (se necessário): 17/05 (sáb), 13h – a definir

📺 sportv e NBB BasquetPass

17/05 (sáb), 13h – a definir 📺 sportv e NBB BasquetPass Jogo 5 (se necessário): 20/05 (ter), 19h – Arena UniBH

📺 sportv e NBB BasquetPass

Minas e Vasco em jogo da temporada regular do NBB (Foto: Hedgard Moraes/MTC)

🏀 (5º) Bauru Basket x São Paulo (13º)

Jogo 1: 09/05 (sex), 20h30 – MorumBis

📺 YouTube do NBB e NBB BasquetPass

09/05 (sex), 20h30 – MorumBis 📺 YouTube do NBB e NBB BasquetPass Jogo 2: 12/05 (seg), 19h30 – Panela de Pressão

📺 YouTube do NBB, UOL e NBB BasquetPass

12/05 (seg), 19h30 – Panela de Pressão 📺 YouTube do NBB, UOL e NBB BasquetPass Jogo 3: 14/05 (qua), 21h – Panela de Pressão

📺 ESPN e NBB BasquetPass

14/05 (qua), 21h – Panela de Pressão 📺 ESPN e NBB BasquetPass Jogo 4 (se necessário): 17/05 (sáb), 17h – MorumBis

📺 TV Cultura, YouTube do NBB e NBB BasquetPass

17/05 (sáb), 17h – MorumBis 📺 TV Cultura, YouTube do NBB e NBB BasquetPass Jogo 5 (se necessário): 20/05 (ter) – Panela de Pressão

Bauru e São Paulo em jogo da temporada regular do NBB (Foto: Nilton Fukuda/Saopaulofc.net)

🏀 (2º) Flamengo x Corinthians (10º)

Jogo 1: 10/05 (sáb), 11h – Wlamir Marques

📺 ESPN e NBB BasquetPass

10/05 (sáb), 11h – Wlamir Marques 📺 ESPN e NBB BasquetPass Jogo 2: 13/05 (ter), 20h15 – Tijuca Tênis Clube

📺 ESPN e NBB BasquetPass

13/05 (ter), 20h15 – Tijuca Tênis Clube 📺 ESPN e NBB BasquetPass Jogo 3: 15/05 (qui), 18h30 – Tijuca Tênis Clube

📺 YouTube do NBB, FlamengoTV e NBB BasquetPass

15/05 (qui), 18h30 – Tijuca Tênis Clube 📺 YouTube do NBB, FlamengoTV e NBB BasquetPass Jogo 4 (se necessário): 18/05 (dom) – Wlamir Marques

18/05 (dom) – Wlamir Marques Jogo 5 (se necessário): 21/05 (qua) – Tijuca Tênis Clube

Flamengo e Corinthians em jogo do NBB (Foto: Beto Miller)

🏀 (3º) Sesi Franca x Pinheiros (6º)

Jogo 1: 10/05 (sáb), 15h – Henrique Villaboim

📺 TV Cultura, YouTube do NBB e NBB BasquetPass

10/05 (sáb), 15h – Henrique Villaboim 📺 TV Cultura, YouTube do NBB e NBB BasquetPass Jogo 2: 13/05 (ter), 19h – Pedrocão

📺 YouTube do NBB e NBB BasquetPass

13/05 (ter), 19h – Pedrocão 📺 YouTube do NBB e NBB BasquetPass Jogo 3: 15/05 (qui), 20h – Pedrocão

📺 YouTube do NBB e NBB BasquetPass

15/05 (qui), 20h – Pedrocão 📺 YouTube do NBB e NBB BasquetPass Jogo 4 (se necessário): 18/05 (dom) – Henrique Villaboim

18/05 (dom) – Henrique Villaboim Jogo 5 (se necessário): 21/05 (qua) – Pedrocão

Franca e Pinheiros em jogo do NBB (Foto: Marcos Limonti/SESI Franca)

*Datas e horários sujeitos a alterações