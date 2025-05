Uma partida movimentou a manhã de domingo (4) dos playoffs do Novo Basquete Brasil (NBB). Após cinco jogos acirrados, o Pinheiros conquistou a classificação sobre o UniFacisa. Na capital de São Paulo, no Ginásio Henrique Villaboim, o último confronto terminou com a vitória por 72 a 58, após forte dominância dos donos da casa. A seguir, a equipe enfrentará o Franca pelas quartas de final da liga brasileira.

🏀 Pinheiros x UniFacisa

A liderança no placar foi controlada pelo Pinheiros desde o primeiro quarto de jogo. Com o forte começo dos donos da casa, o time chegou a vacilar por poucos minutos, mas a vantagem foi recuperada e mantida até o apito final.

A volta do intervalo foi marcada por uma apatia de ambas equipes nas conversões dos arremessos em quadra. Vale destacar que a parcial do terceiro período foi de apenas 10 a 8 para o Pinheiros. O último quarto foi vencido pelo UniFacisa, que não foi capaz de virar o jogo.

Apesar da eliminação, o cestinha da partida foi Rafael Rachel, do UniFacisa, que marcou 18 pontos, seis rebotes e três assistências. Do outro lado, cinco jogadores do Pinheiros tiveram mais de 10 pontos: Jimmy de Oliveira, Agapy, Yan Djalo, Pacheco e Reynan Santos.

O que vem por aí?

Após eliminar o UniFacisa, o Pinheiros enfrentará o Franca pelas quartas de final do NBB. Na primeira rodada dos playoffs, o atual campeão do NBB superou com facilidade por 3 a 0, na série, o Pato Basquete.

