Quais os times mais novos da NBA?

A National Basketball Association (NBA) é uma liga fundada em 1946. Desde então, passou por várias mudanças em seus participantes, com entradas e saídas de franquias. Mas você sabe quais são os times mais novos da competição?

Existem alguns casos, como o do Memphis Grizzlies, que surgiu em 1995 como Vancouver Grizzlies. Seria, a princípio a segunda franquia canadense com o Toronto Raptors, que veio no mesmo ano. Apesar disso, durou pouco tempo e em 2001, mudou-se para Memphis, no Tennessee, onde segue desde então.

Já o Raptors segue no país vizinho até os dias atuais. A franquia canadense, inclusive, conquistou uma edição da NBA. Em 2018/19 entrou para a história ao vencer o Golden State Warriors na grande decisão e ficar com o título.

Já o New Orleans Pelicans também é outro exemplo de franquia recente na NBA. Em 2002, os donos decidiram ir para Nova Orleans e assim surgiu o New Orleans Hornets. Em 2013, a equipe mudou para Pelicans, em razão do pelicano, que é uma ave símbolo de Louisiana.

Em 2004, a NBA recebeu o Charlotte Bobcats, que posteriormente passou a se chamar Charlotte Hornets. A franquia chegou a ter Michael Jordan como dono. O Hornets segue buscando um crescimento na liga.

Última mudança na NBA foi há 18 anos

Por fim, é preciso destacar que a última mudança aconteceu em 2007, quando o Seattle Supersonics chegou ao fim e deu lugar ao Oklahoma City Thunder. A troca de local aconteceu após a venda da franquia para o investidor Clay Bennett, natural de Oklahoma City que tinha o sonho de ter um time da NBA em sua cidade natal.