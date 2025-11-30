Astro da NBA celebra o tetra do Flamengo na Libertadores

A vitória do Flamengo repercutiu até na NBA! O Rubro-Negro conquistou seu quarto título da Copa Libertadores da América no sábado (29), em Lima, no Peru, e o pivô camaronês Joel Embiid, estrela do Philadelphia 76ers, manifestou seu apoio ao time carioca após o triunfo de 1 a 0 sobre o Palmeiras, no Estádio Monumental.

Em sua conta na plataforma X (antigo Twitter), o atleta publicou uma efusiva celebração: "VAMOS FLAMENGO C****!!!!!!" e páginas relembraram sua frase dizendo que torcia pelo Flamengo graças a influencia de seu sogro.

Trajetória de Joel Embiid

Nascido em 1994, Embiid é uma das figuras mais dominantes da NBA. Ele iniciou sua trajetória no basquete tardiamente, mas se destacou na Universidade de Kansas e foi selecionado pelos 76ers no Draft de 2014.

Apesar de lesões terem atrasado sua estreia, desde 2016 o pivô consolidou-se como um dos principais nomes da liga, acumulando participações no All-Star Game, sendo cestinha da NBA e conquistando o prêmio de MVP (jogador mais valioso) em 2023. Mesmo com problemas físicos recorrentes, o camaronês é o principal jogador de sua equipe e uma das maiores estrelas do basquete mundial.

Joel Embiid na loja do Flamengo em Cabo Frio (Foto: Divulgação/X)

Conquista histórica do Flamengo

Com a vitória, o Rubro-Negro se tornou o primeiro clube brasileiro a alcançar quatro conquistas no principal torneio continental, ampliando sua galeria de troféus, que agora soma as edições de 1981, 2019, 2022 e 2025.

O gol decisivo foi marcado por Danilo, de cabeça, aos 21 minutos do segundo tempo. A partida ocorreu no mesmo estádio que sediou a vitória do Flamengo em 2019, contra o River Plate, da Argentina, marcando o bicampeonato na época.

A conquista mais recente do Flamengo reforça a posição do clube entre os mais vitoriosos da América do Sul na Libertadores.