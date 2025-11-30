Ex-piloto de F1 é preso na Alemanha por suspeita de fraude

O ex-piloto de Fórmula 1 Adrian Sutil, de 42 anos, foi preso na quinta-feira (27) em Sindelfingen, na Alemanha, durante uma operação internacional. A ação policial investiga suspeitas de fraude e apropriação indébita, e o alemão já tinha um mandado de prisão expedido contra si, conforme noticiou o jornal Bild.

continua após a publicidade

➡️ Tudo sobre os esportes Olímpicos agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Olímpico

➡️ Siga o Lance! no Google para saber tudo sobre o melhor do esporte brasileiro e mundial

Desdobramentos da prisão

A detenção foi coordenada por promotores da região administrativa de Stuttgart, com apoio da polícia do estado de Baden-Württemberg. As autoridades alemãs realizaram buscas em diversas propriedades, contando com a colaboração de forças policiais de outros países europeus.

continua após a publicidade

As investigações possuem dimensão internacional, abrangendo não apenas o território alemão, mas também Mônaco e Suíça. Contudo, os detalhes específicos sobre as acusações de fraude e apropriação indébita não foram divulgados pelas autoridades alemãs, nem há informações sobre outros possíveis envolvidos no caso.

Até o momento, representantes de Sutil não se manifestaram sobre a prisão ou as acusações. O processo legal contra o ex-piloto seguirá seu curso na justiça alemã, mas ainda não foram divulgadas informações sobre audiências ou os próximos passos do caso.

continua após a publicidade

➡️Veja grid de largada do GP do Catar de F1, etapa que pode ser decisiva

➡️ Piastri tira pole de Norris no Catar; Bortoleto é 14º na F1

➡️ GP do Catar de F1: horário e onde assistir corrida neste domingo

Carreira problemática

Atualmente, Sutil dedica-se principalmente ao comércio de veículos de luxo, segundo o Bild. Sua carreira na Fórmula 1 se estendeu por vários anos, de 2007 a 2014, com passagens por equipes como Force India e Sauber.

O ex-piloto já havia enfrentado problemas legais. Em 2011, foi condenado a 18 meses de liberdade condicional após ferir Eric Lux, executivo da equipe Lotus, com uma taça de champanhe em uma boate em Xangai. Após o incidente, Sutil teve uma interrupção na carreira, retornando em 2013 pela Force India e encerrando sua trajetória na F1 pela Sauber no ano seguinte.

Sutil detém um recorde na categoria: até a conquista de um pódio pelo compatriota Nico Hülkenberg no Grande Prêmio da Inglaterra em 2025, ele era o piloto com o maior número de corridas disputadas na Fórmula 1 sem nunca ter alcançado um pódio.