Jorginho já viveu de tudo no futebol. Campeão da Champions League, da Eurocopa e eleito um dos melhores jogadores do mundo, o volante ítalo-brasileiro parecia blindado a novas emoções. Parecia. Após conquistar a América com o Flamengo neste sábado (29), em Lima, o experiente jogador desabafou. "Incrédulo" com a dimensão da torcida rubro-negra, ele admitiu que nunca presenciou algo igual em sua carreira no Velho Continente.

continua após a publicidade

➡️Registre todos as partidas e estádios que já foi no Arquiba

'É sério isso mesmo?'

Ainda no gramado do Estádio Monumental, Jorginho tentou explicar o sentimento de vencer seu primeiro grande título pelo Flamengo. A ficha, segundo ele, ainda não caiu completamente diante da festa nas arquibancadas.

— Uma loucura. O cara fica meio incrédulo do que tá acontecendo, às vezes falo: "Não, não é possível, é sério isso mesmo?". Ter a oportunidade de ter esse contato é algo que você não vê em outro lugar, não acontece. É algo para ficar marcado na história porque tinha que ser assim. A Nação merece, a gente merece… Muito feliz — declarou o camisa 21.

continua após a publicidade

Jorginho chegou ao Flamengo no meio de 2025 justamente para viver essa intensidade que a Europa não lhe proporcionava mais. Mesmo acostumado com comemorações de títulos na Europa, ele confessou que a expectativa para a chegada ao Rio de Janeiro, com a festa programada na Avenida Presidente Vargas, é inédita.

— Vamos ver essa chegada aí no Rio, tô curioso — finalizou o craque, ansioso para descobrir o que é o "Rio de Janeiro em festa" após um título de Libertadores.

continua após a publicidade

Maestro do meio-campo

Em campo, Jorginho foi fundamental para o equilíbrio do time na final contra o Palmeiras. Com sua leitura de jogo e passes precisos, ele ditou o ritmo quando o Flamengo precisou cadenciar a partida após o gol de Danilo, provando que a "loucura" da torcida não afetou sua frieza técnica dentro das quatro linhas.

➡️ Saiba todas as informações da festa do Flamengo após o título na Libertadores.

Flamengo campeão da Libertadores 2025 (Foto: Luis ACOSTA / AFP)

➡️ Tudo sobre o Mengão agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Flamengo

Para acompanhar as notícias do Flamengo, acompanhe o Lance! Todas as informações e acontecimentos atualizados em tempo real.