A seleção masculina de basquete volta à quadra neste domingo (30) para o segundo compromisso válido pelas eliminatórias da Copa do Mundo de Basquete. A equipe comandada pelo técnico Alexander Petrovic enfrenta o Chile, a partir das 19h10, no ginásio Wlamir Marques, em São Paulo. O jogo terá transmissão ao vivo pela Cazé TV.

Será o segundo confronto consecutivo entre as seleções pelas eliminatórias sul-americanas. Na noite da última quinta-feira (27), o Brasil venceu o Chile por 82 a 66 jogando em Valdivia, no Chile. A seleção brasileira chega desfalcada nesta janela de jogos e não conta com alguns dos seus principais atletas. Yago, do Estrela Vermelha, e Gui Santos, do Warriors, não foram liberados pelos respectivos clubes. O experiente Vitor Benite foi poupado.

Brasil e Chile voltam a se enfrentar pelas Eliminatórias (Foto: Divulgação/ FIBA)

Eliminatórias da Copa do Mundo de Basquete

Brasil e Chile integram o Grupo C na disputa das eliminatórias da Copa do Mundo de Basquete, ao lado de Colômbia e Venezuela. Todas as equipes do grupo se enfrentam em jogos de ida e volta, sendo que os três melhores se classificam e carregam os resultados para a segunda fase.

A partir de então, dois grupos de seis equipes são formados e a dinâmica se repete, com sete seleções garantindo as vagas à Copa do Mundo: os três primeiros colocados de cada chave e o melhor quarto colocado na classificação geral.

Veja o calendário do Brasil na primeira fase

27/11/2025 - Chile 66x82 Brasil

30/11/2025 - Brasil x Chile

27/02/2026 - Brasil x Venezuela

02/03/2026 - Brasil x Colômbia

02/07/2026 - Venezuela x Brasil

05/07/2026 - Colômbia x Brasil