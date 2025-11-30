Em grande momento, Jéssica Pereira é aposta para Los Angeles 2028 no judô

As Olimpíadas de Paris foram no ano passado, mas, em 2025, a atenção dos atletas já está virada para o futuro: Los Angeles 2028. Com Jéssica Pereira, do Instituto Reação, não é diferente. A judoca, que compete na categoria -52kg, vive um ótimo momento na carreira e desponta como uma das principais apostas da modalidade para os Jogos de LA28. A conquista da vaga olímpica marcaria a primeira participação da atleta de 31 anos na maior competição esportiva do mundo.

Jéssica teve um início de ano conturbado, por conta de questões físicas. Uma lesão no ombro a obrigou a se afastar de todas as competições do início da temporada. Antes disso, vinha em uma crescente na carreira, após o título do Troféu Brasil 2024 e do Brasileiro, que a garantiu em torneios internacionais. A pausa abrupta gerou dúvidas na atleta.

— A lesão me deixou bem para baixo, porque estava em uma fase em que estava treinando bastante e muito focada. Fiquei bem ruim de cabeça, já que não sabia como ia voltar — revelou Jéssica.

Jéssica Pereira em ação no judô (Foto: Divulgação/ IJF)

Ao retornar da lesão, as respostas para as dúvidas de Jéssica foram muito positivas, e a atleta prosseguiu em bom momento. Este ano, subiu ao pódio em todas as competições internacionais que participou. Entre as conquistas mais recentes, estão dois ouros consecutivos nos Grand Prix de Lima e de Guadalajara, e o título do Troféu Brasil.

Os planos de Jéssica Pereira até Los Angeles 2028

Disputar uma edição de Olimpíadas é um sonho, e Jéssica tem objetivos em mente para buscar essa realização. Este ano, não tem mais competições no radar, mas segue nos treinamentos e inicia a preparação para 2026 em uma sessão de treinos na Alemanha, em janeiro.

— Minha meta é sempre conseguir medalhas em Grand Prix e Grand Slam, já que são competições internacionais que servem de parâmetro. Nos próximos anos, meu maior objetivo é conseguir uma medalha em Mundial, e, a longo prazo, chegar às Olimpíadas e, quem sabe, conquistar uma medalha — compartilhou Jéssica.

Jéssica Pereira no Grand Prix de Lima 2025 (Foto: Andressa Simões/ Lance!)

Este ano, Jéssica terminou o Mundial da Hungria na quinta posição. No ranking da categoria até 52kg da Federação Internacional de Judô, a atleta é a brasileira melhor colocada, na 13ª posição, com 2832 pontos.

— Estou numa fase muito boa. Sigo focada nos treinamentos e é claro que minha maior meta é disputar as Olimpíadas de Los Angeles. A gente não treina para os Jogos apenas no ano olímpico. Treino para isso desde que comecei, mas esses quatro anos são os mais importantes — disse a judoca.