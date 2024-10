Argentina ou França? Torcedores elegem adversário do Brasil na Copa do Mundo de Futsal

Jogadores do Brasil comemorando a classificação para final da Copa do Mundo de Futsal (Foto: Leto Ribas/CBF)







Escrito por Lance! • Publicada em 03/10/2024 - 11:53 • Rio de Janeiro (RJ)

Hora de decisão. Classificado para a final da Copa do Mundo de Futsal, o Brasil aguarda apenas para saber quem irá enfrentar na decisão. A definição sairá do confronto entre Argentina e França, nesta quinta-feira (3). Com isso, o Lance! perguntou aos torcedores qual seria o adversário ideal para a Seleção Brasileira.

O Brasil venceu a Ucrânia em uma semifinal bastante equilibrada pelo Mundial. Após a confirmação da vaga na decisão, os torcedores começaram a debater: quem seria melhor enfrentar na final, Argentina ou França? Em enquete feita no canal do Lance! no Whatsapp, o público elegeu os "hermanos" como adversário favorito.

Ferrão, Arthur, William, Lino e Neguinho comemoram gol do Brasil na Copa do Mundo de Futsal (Foto: Leto Ribas/CBF)

Atual vice-campeã mundial, a Argentina chegou a semifinal da Copa do Mundo de Futsal após vencer o Cazaquistão nas quartas de final por 6 a 1. Além disso, a equipe sul-americana já havia superado a Croácia nas oitavas, por 2 a 0. Por outro lado, a França teve uma trajetória mais polêmica. Investigados por suspeita de manipulação ainda na fase de grupos, os franceses venceram a Tailândia nas oitavas e o Paraguai nas quartas.

O confronto entre Argentina e França acontece nesta quinta-feira (3), às 12h, no horário de Brasília. A partida terá transmissão do SporTV, CazéTV e FIFA+. Quem vencer, encara o Brasil na decisão marcada para o domingo (6), também às 12h, de Brasília.

Confira abaixo o resultado da votação: