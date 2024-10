Brasil enfrentará carrasco ou suspeito de manipulação na final da Copa do Mundo de Futsal

Argentina eliminou o Brasil na semifinal da Copa do Mundo de Futsal de 2021 (Foto: Divulgação/FIFA)







Escrito por Lance! • Publicada em 02/10/2024 - 16:33 • Rio de Janeiro (RJ)

Agora é decisão! O Brasil chegou a final da Copa do Mundo de Futsal, após vencer a Ucrânia na semifinal da competição. No entanto, a Seleção Brasileira não terá vida fácil na final do Mundial. Há duas possibilidades de adversários: Argentina ou França. O primeiro, é um carrasco recente da Amarelinha, enquanto o segundo é investigado pela Fifa por suspeita de manipulação de resultados.

Brasil x Argentina: rivalidade histórica

Seja qual for a situação, quando Brasil e Argentina se enfrentam, há uma rivalidade à parte. Se o Brasil é o maior campeão mundial de futsal, o histórico mostra que, na verdade, são os "hermanos" que mandam no continente sul-americano. Os argentinos tiveram um grande crescimento na modalidade na última década, quando tiveram conquistas importantes.

Na última edição do Mundial, em 2021, a Argentina eliminou o Brasil na semifinal da competição. Em partida equilibrada, os rivais sul-americanos venceram por 2 a 1, com gols de Vaporaki e Borruto e chegaram a segunda final consecutiva da competição. Na decisão, perderam para Portugal, também por 2 a 1. Vale destacar, entretanto, que no encontro mais recente entre brasileiros e argentinos, foi a Amarelinha que saiu vitoriosa. O confronto aconteceu na semifinal da Copa América deste ano.

Argentina foi campeã da Copa do Mundo de Futsal em 2016 (Foto: Luis Robayo/AFP)

Veja as conquistas mais importantes da Argentina no futsal:

Copa das Confederações: 2014 🏆

Copa América: 2003, 2015 e 2022🏆

Copa do Mundo: 2016🏆 e Vice-campeã 2021

França é suspeita de manipulação em jogo contra o Irã

Na semifinal da Copa do Mundo, a França teve uma trajetória polêmica na competição. Na última rodada da fase de grupos, a seleção encarou o Irã, para decidir quem seria o primeiro colocado do grupo — ambas equipes já estavam classificadas. O placar final foi de 4 a 1 para os iranianos, mas a postura de desinteresse das equipes em quadra chamou atenção.

O maior jogador de futsal de todos os tempos, Falcão mostrou indignação com a situação. Além dele, o comentarista da modalidade nos canais Globo, Marcelo Rodrigues também pediu explicações a Fifa sobre o caso. De acordo com o jornal "The Guardian" a entidade abriu investigações para apurar se houve, de fato, manipulação no confronto.

França em quadra pela Copa do Mundo de Futsal 2024 (Foto: Divulgação/FIFA)

Em busca do hexacampeonato, o Brasil voltará a uma final de Copa do Mundo de Futsal após 12 anos. A partida acontecerá no domingo (6), as 12h, no horário de Brasília. Resta saber se o adversário será a Argentina ou a França.