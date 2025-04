Após vitória sobre Prates no UFC, Ian Garry comemora: ‘Um dos mais durões’

Ian Machado Garry não perdeu tempo e foi rapidamente as redes sociais para celebrar a vitória sobre Carlos Prates por decisão unânime dos juízes, no UFC Kansas City, realizado na madrugada de sábado (26) para domingo (27), na T-Mobile Center. O irlandês, casado com uma brasileira, exaltou o feito de derrotar o Prates. Além disso, afirmou que estará no Canadá daqui a duas semanas, onde acontecerá o UFC 315, para ser reserva da defesa de cinturão do peso meio-médio entre Belal Muhammad e Jack Della Maddalena.

Em post no Instagram, Ian Garry exaltou a vitória ao afirmar que, em apenas 25 dias ao ser notificado da luta, derrotou um dos nomes mais perigosos da divisão. Carlos Prates estava invicto no UFC, com quatro vitórias, sendo todas por nocaute.

E aí, pessoal. Nós fizemos de novo. 25 dias desde a notícia (da luta) contra um dos caras mais perigosos da divisão. E adivinha? — celebrou Ian Garry, que prosseguiu, ao afirmar que estará no Canadá para ser reserva da luta entre Belal Muhammad e Jack Della Maddalena, onde o palestino defende o cinturão contra o australiano.

— Eu vou para o Canadá para ser reserva da luta pelo título mundial. E se qualquer um cair, você tem que acreditar que tem um título mundial vindo de casa para a Ilha de Dublin e o Brasil — revelou o irlandês, que treina em solo brasileiro e é casado com uma.

Ian Machado Garry derrotou Carlos Prates no UFC Kansas City (Foto: Reprodução/ X @UFC)

Ao fim, Ian Garry agradece o apoio que recebeu para a luta e voltou a se vangloriar pela vitória, ao afirmar que é "um dos homens mais durões do mundo".

— Obrigado pelo seu amor, pelo seu apoio. Vamos fazer isso mais uma vez. Sou um dos homens mais durões do mundo e ninguém me impede de realizar meus sonhos. Amo todos vocês, tenham uma ótima noite — finalizou Ian Machado Garry.

🥊 Ian Machado Garry x Carlos Prates

Ian Machado Garry derrotou Carlos Prates por decisão unânime dos juízes (48/47, 48/47 e 49/46), no evento principal do UFC Kansas City. O irlandês dominou na distância, conectou os melhores golpes nos três primeiros rounds, mas na sequência o brasileiro entrou na luta e quase conseguiu o nocaute técnico no fim, mas o europeu conseguiu resistir. Com o resultado, essa foi a primeira derrota da academia Fighting Nerds no UFC, que agora tem o cartel de 14-1.