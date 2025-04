NBA: Warriors batem Rockets, Thunder varrem Grizzlies e mais! Veja os resultados

O Golden State Warriors derrotou o Houston Rockets por 104 a 93, neste sábado (26), no Chase Center, em São Francisco, nos Estados Unidos, pelos Playoffs da NBA. Com a vitória, o time da Califórnia abre 2 a 1 na série. Outros três jogos movimentam a rodada, com o Cleveland Cavaliers dominando o Miami Heat, o Oklahoma City Thunder fechando a série e "varrendo" o Memphis Grizzlies e o Denver Nuggets vencendo o Los Angeles Clippers no estouro do relógio.

Neste domingo (27), mais quatro jogos vão dar continuidade aos Playoffs da NBA. Na Conferência Oeste, o Los Angeles Lakers visita o Minnesota Timberwolves. No leste, o New York Knicks enfrenta o Detroit Pistons, o Orlando Magic recebe o Boston Celtics e o Milwaukee Bucks vai encarar o Indiana Pacers.

🏀 Golden State Warriors 104 x 93 Houston Rockets

Mesmo sem Jimmy Buttler, o Golden State Warriors derrotou o Houston Rockets por 104 a 93, em grande atuação de Stephen Curry, com 36 pontos e nove assistências. Os Warriors controlaram o ritmo da partida, explorando a inexperiência do jovem time de Houston. A equipe da Califórnia mostrou solidez defensiva e eficiência ofensiva para garantir a vitória, provando que sua profundidade no elenco pode compensar ausências importantes.

O Rockets, por sua vez, não conseguiu aproveitar a desvantagem do adversário, com um jogo tímido de sua equipe no ataque, com nenhum jogador passando da marca dos 18 pontos. A quarta partida da série será na segunda-feira (28), às 22h (de Brasília), no Chase Center, em São Francisco.

Stephen Curry marcou 36 pontos na vitória do Warriors sobre o Rockets (Foto: Jesse D. Garrabrant/AFP)

🏀 Los Angeles Clippers 99 x 101 Denver Nuggets

Em um duelo marcado por confrontos, faltas duras e tensão, o Denver Nuggets superou o Los Angeles Clippers por 101 a 99, no Intuit Dome, igualando a série em 2 a 2. Atuando como visitante, a equipe de Denver demonstrou superioridade durante boa parte da partida, contando com mais uma atuação espetacular de Nikola Jokic.

O pivô sérvio foi decisivo, registrando números impressionantes, com 36 pontos, 21 rebotes e oito assistências. Já os Clippers enfrentaram dificuldades na eficiência ofensiva, especialmente nos arremessos. O placar foi definido no último instante, com uma cesta de Aaron Gordon selando o triunfo dos Nuggets.

No lado dos Clippers, Kawaii Leonard, Normal Powell e Ivan Zubac tiveram grande atuação no segundo tempo, onde foram fundamentais para a reação do time de Los Angeles no final, mas sem conseguir assegurar a vitória. A quinta partida da série será na terça-feira (29), às 22h (de Brasília), na Ball Arena, no Colorado.

Cesta da vitória de Aaron Gordon contra o Los Angeles Clippers (Foto: Luke Hales/AFP)

🏀 Memphis Grizzlies 115 x 117 Oklahoma City Thunder

O Oklahoma City Thunder se tornou o primeiro time a avançar nos playoffs de 2025 após dominar o Memphis Grizzlies com uma atuação espetacular de Shai Gilgeous-Alexander. Sem Ja Morant, lesionado, o Grizzlies lutou, mas não conseguiu conter o favorito ao prêmio de MVP, que marcou 38 pontos e decidiu o jogo com uma cesta crucial nos últimos segundos.

Na ausência de Morant, Scotty Pipen Jr., Desmond Bane e Santi Aldama tiveram grandes partidas, mas não seguraram os principais candidatos ao título da NBA. Os Grizzlies se despedem da temporada após perderem a série por 4 a 0.

Shai Gilgeous-Alexander na vitória do Oklahoma City Thunder sobre o Memphis Grizzlies (Foto: Justin Ford/AFP)

🏀 Miami Heat 87 x 127 Cleveland Cavaliers

O Cleveland Cavaliers começou a rodada dos playoffs da NBA com uma vitória arrasadora sobre o Miami Heat neste sábado, impondo a maior derrota da história da franquia da Flórida na pós-temporada. Mesmo sem Darius Garland, o time visitante dominou o jogo de forma coletiva, sem depender de grandes números de Donovan Mitchell, e venceu por uma diferença de 37 pontos.

O Heat teve atuações abaixo do esperado, com Tyler Herro marcando apenas 13 pontos e Andrew Wiggins somando dez. Apenas Bam Adebayo e Davion Mitchell ultrapassaram os 15 pontos, em um jogo marcado por erros ofensivos e ineficiência. Agora, o Cavaliers tem a chance de encerrar a série já na próxima segunda-feira (28), no quarto jogo, que será novamente em Miami.