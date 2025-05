O Circuito Banco do Brasil de Skate Vertical, maior campeonato brasileiro da modalidade, chega a Niterói entre os dias 31 de maio e 1º de junho para a disputa da sua 2ª etapa. Com o sucesso da estreia da competição em Goiânia, há cerca de um mês, a expectativa para o Vert Battle na cidade fluminense é ainda maior.

A atração é um verdadeiro fenômeno no atual cenário do skate nacional, reunindo uma série de grandes nomes da modalidade no Brasil. Em Niterói, por exemplo, os fãs vão contar com a presença de Pietro Nunes, Diego Takahashi, Leticia Gonçalves, Sofia Curi, Victor Ikeda, Italo Penarrubia, entre outros.

Temporada histórica do Vert Battle

Essa é a primeira vez na história em que o Vert Battle tem quatro etapas ao longo do seu calendário de disputas. Depois de Goiânia e Niterói, o Circuito Banco do Brasil de Skate visita Curitiba (PR), em outubro. A grande final acontece no mês de novembro, em local a ser definido.

— O grande interesse por parte do público e o número de atletas de alto nível que buscam participar do torneio comprovam que estamos no caminho certo para a evolução da modalidade vertical. Depois do resultado incrível que tivemos em Goiânia, chegou a hora de fazer ainda melhor — celebra Bill Aquino, diretor da Cadillac Produções, produtora do evento.

A 2ª etapa do Vert Battle acontece dentro da 13ª edição do Itacoatiara Pro 25 - o maior festival de esportes ao ar livre do Brasil -, que promete um mix de competições de alto nível junto com atrações gratuitas de música, arte, educação ambiental e ações de impacto social. Dessa forma, o final de semana estará repleto de celebração do esporte e da cultura nacional.

As atividades do Campeonato Brasileiro de Skate Vertical começam já no sábado (31), com a realização das eliminatórias, ao passo que as decisões ficam para o domingo (1º).

Apresentações musicais

O destaque especial nas atrações musicais são as apresentações do rapper niteroiense 2ZDinizz e da banda Oriente, também prata da casa, no sábado. No domingo, sobe ao palco Marcelo Falcão, ex-vocalista do grupo O Rappa. A DJ Pauly abre o palco principal tocando no sábado e no domingo.

Local e transmissão

O evento acontece no Caminho Niemeyer, em Niterói-RJ, com entrada gratuita mediante a doação de 1 kg de alimento. Na televisão, o SporTV terá transmissão ao vivo das finais do feminino e masculino, no domingo, a partir das 15h.

Card de divulgação da 2ª etapa do Circuito Banco do Brasil de Skate Vertical (Foto: Divulgação)

Programação completa do Vert Battle

Sábado (31/05)

13h - Abertura dos portões

13h às 19h - Oficina gratuita de skate com Instrutores e equipamentos

13 às 15h: DJ PAULY

13 às 14h: Demo session Paraskate / 1 minuto de Cego - Nando Araújo

14 às 15h: Cash 4 tricks na Mini-ramp/obstáculos - DJ Pauly

15 às 17h: Competição - eliminatórias - MASC e FEM

17 às 18h: Cash for tricks no half - DJ Luba

18 às 19h: DJ Pauly - Palco Principal

19h: Show 2ZDINIZZ

20 às 20h30 - DJ PAULY - palco principal

20h30 - show ORIENTE

22h - Encerramento do evento

Domingo (01/06)

13h: abertura dos portões

13 às 19h: Oficina gratuita de skate com Instrutores e equipamentos

13 às 15h: DJ PAULY 13 às 14h: Demo session Paraskate / 1 Minuto de cego - Nando Araújo

14 às 15h: Cash 4 tricks na Mini-ramp/obstáculos - DJ Pauly

15 às 17h: Competição - Finais Masc e Fem - Transmissão SporTV

17 às 17h30: Premiação

17h30 às 18h30: Best trick no half - DJ Luba

18h30 às 19h: DJ PAULY - Palco Principal

19h: Show Marcelo Falcão - com apresentação de skate no half