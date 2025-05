A Seleção Brasileira, feminina e masculina, de rugby sevens vai a campo neste final de semana para a disputa do Campeonato Sul-Americano, que será realizado em Lima, no Peru, pelo segundo ano consecutivo. Nos dias 24 e 25 de maio, as equipes têm objetivos diferentes para a competição: se por um lado as Yaras encaram o evento como uma oportunidade para jovens atletas se desenvolverem, por outro os Tupis buscam classificação para a próxima temporada do Circuito Mundial.

— Vamos à Lima com um grupo mesclado, que conta com estreantes e jogadores mais experientes. A expectativa é positiva, assim como o retrospecto contra as seleções do continente. A Colômbia é o adversário mais perigoso na fase de grupos, e o Chile em uma possível final. No ano passado, fizemos um jogo parelho contra os chilenos e agora vamos em busca do título — afirmou o treinador Lucas Duque.

A seleção masculina está no grupo B, ao lado de Colômbia, Guatemala, Costa Rica e Honduras. O torneio conta ainda com Chile, Paraguai, Peru, Equador e República Dominicana. Como já estão classificados para o Circuito Mundial, Argentina e Uruguai não disputam a competição.

Já no feminino, a comissão técnica optou por viajar com uma seleção de desenvolvimento, ainda que o elenco conte com as atletas olímpicas Yasmim Soares e Gisele Gomes. Além disso, terá a veterana Aline Furtado, que volta a defender a seleção após um ano afastada por lesão.

— Estamos empolgadas por levar uma equipe jovem e promissora ao Sul-Americano. O futuro das Yaras está aqui, e veremos jogadoras talentosas como Giovanna Barth e Camilla Ísis, que se destacaram no Circuito Mundial, ao lado de outras atletas que estão ansiosas por uma oportunidade — analisou a treinadora Crystal Kaua.

A neozelandesa se refere principalmente ao trio Heloysa, Laís e Ariely, que integra a seleção brasileira de base. Para a treinadora, este é o momento ideal para as jovens atletas serem lançadas.

— O Circuito Mundial pode ser um ambiente mais difícil para introduzir as jovens, então o Sul-americano é fundamental para dar a elas confiança, tempo de jogo e profundidade a longo prazo. Temos três anos importantes pela frente e é agora que a próxima geração começa a crescer.

Vale destacar que o Sul-Americano feminino tem nove seleções, divididas em três chaves. O Brasil está no grupo B, ao lado de Chile e Guatemala.

Calendário de jogos

Masculino

Grupo A: Chile, Paraguai, Peru, Equador e República Dominicana

Grupo B: Brasil, Colômbia, Guatemala, Costa Rica e Honduras

24/05 – 12h35 – Brasil x Honduras

24/05 – 15h10 – Brasil x Costa Rica

24/05 – 18h25 – Brasil x Colômbia

25/05 – 14h20 – Brasil x Guatemala

25/05 – 19h15 – 3º lugar

25/05 – 20h05 – Final

Feminino

Grupo A: Argentina, Paraguai e Peru

Grupo B: Brasil, Chile e Guatemala

Grupo C: Colômbia, Uruguai e Equador

24/05 – 14h25 – Brasil x Guatemala

24/05 – 17h00 – Brasil x Chile

25/05 – 18h50 – 3º lugar

25/05 – 19h40 – Final

Confira os convocados da Seleção Brasileira de rugby

Masculino

Andrei Santana (Jacareí)

Ariel Rodrigues (Poli)

Danilo Messias (Maringá)

Gustavo Gobeti (Pasteur)

Lucas Drudi (Jacareí)

Lyan Aquino (Jacareí)

Moisés Duque (São José)

Murillo Bonesso (Farrapos)

Rafael “Latrell” Texeira (São José)

Renato Santos (Pasteur)

Rodrigo “Diguinho” Santos (Jacareí)

Widson “Cafu” Menezes (SPAC)

Feminino

Aline Furtado (USP)

Anne Oliveira (El-Shaddai)

Camilla Ísis Carvalho (El-Shaddai)

Giovanna Barth (Jacareí / Maringá)

Gisele Gomes (Leoas de Paraisópolis)

Heloysa Macedo (Melina)

Laís Sugarava (Pasteur)

Larissa Alves (Curitiba)

Lohana Valente (Delta / GRUA)

Maysa Fernandes (Poli)

Ariely Faria (Maringá)

Yasmim Soares (Melina)