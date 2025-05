Letícia Bufoni encontra Tom Cruise durante a premiere de filme em Londres

A skatista e piloto da Porsche Cup Letícia Bufoni, uma das maiores referências do esporte no Brasil e no mundo, participou na última sexta-feira (16) da première mundial do filme Missão Impossível 8, em Londres, e encontrou Tom Cruise, protagonista da franquia.

Letícia Bufoni e Tom Cruise durante a estreia do filme Missão Impossível 8 (Foto: Dominic Lipinski/Getty Images for Paramount Pictures)

Durante o encontro, Letícia contou a Tom sobre o projeto que realizou com a Red Bull em 2021, o Sky Grind — uma manobra de skate em queda livre, feita de um avião a mais de 3 mil metros de altura. A façanha, que viralizou na internet e foi considerada uma verdadeira “missão impossível” da vida real, chamou a atenção do protagonista. Segundo Letícia, o ator achou a história incrível, o que gerou uma conexão imediata entre os dois.

— Foi uma experiência incrível! Sou muito fã da série Missão Impossível e estar na estreia, com todo esse clima de ação e adrenalina, foi surreal. O filme está demais, cheio de cenas impressionantes. E, claro, conhecer o Tom Cruise foi um momento inesquecível. Ele foi super simpático, conversamos um pouco sobre esportes, skate e até falei sobre o Sky Grind — ele achou demais! Foi daqueles dias que a gente guarda pra sempre”, comentou Letícia após a exibição.

A brasileira foi ao evento como convidada da Paramount Pictures, em parceria com a Red Bull Brasil, marca da qual é embaixadora há mais de uma década.

Carreira de Letícia Bufoni

Letícia Bufoni é a única mulher no mundo a conquistar três medalhas de ouro em um único ano e detém o recorde do Guinness World Records por ter mais medalhas no X Games, com seis ouros, três pratas e três bronzes. Além disso, foi a primeira a ter um shape com seu nome, pela Plan B, e a primeira mulher a integrar o time da Nike Skateboarding.

Com mais de 4 milhões de seguidores no Instagram, Letícia Bufoni é um fenômeno que inspira milhões com sua trajetória de sucesso e estilo de vida. Ela também estreou sua própria série no Canal Off, "Leticia Let's Go", deixando sua marca na história do esporte. Como atleta olímpica, Letícia foi um dos nomes que ganharam destaque nas Olimpíadas de 2021 nas redes sociais. Em 2024, ela anunciou sua participação na Porsche Cup, adicionando mais um esporte à sua carreira.