Torcedores do Flamengo detonam gramado do Maracanã: ‘Horrível’

No Maracanã, Flamengo e Botafogo-PB estão se enfrentando pelo jogo de volta da terceira fase da Copa do Brasil. Por ter vencido o primeiro jogo por 1 a 0, o rubro-negro carioca pode até empatar que avançará para as oitavas de final da competição nacional. Porém, por meio das redes sociais, diversos torcedores repararam na qualidade do gramado, que já aparenta falhas em alguns pontos.

Vale destacar que o gramado do Maracanã passou por revitalização durante cerca de dois meses no começo deste ano.

Veja algumas fotos do gramado do Maracanã

Flamengo x Botafogo-PB duelam no Maracanã (Foto: Lance!)

Gramado do Maracanã é motivo de reclamação (Foto: Lance!)

Estatísticas de Flamengo x Botafogo-PB

Esse é o nono jogo entre as equipes. No retrospecto, são seis vitórias rubro-negras, uma alvinegra e um empate. Aliás, o único triunfo do Belo foi justamente no Maracanã.

Em 1980, o Flamengo, de Zico, Adílio, Andrade e companhia, perdeu por 2 a 1, em partida válida pelo Brasileirão. Tita marcou o gol da equipe carioca.

