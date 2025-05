O desembargador Marco Antônio Cogan, do Tribunal de Justiça de São Paulo (TJ-SP), suspendeu o júri popular do tenente da Polícia Militar Henrique Velozo, acusado de assassinar o campeão mundial de jiu-jítsu Leandro Lo. A decisão aconteceu às vésperas do início do jultamento, que estava previsto para começar nesta quinta-feira (22). Uma nova data será definida futuramente polo poder judiciário.

A suspensão atendeu ao pedido da defesa, que argumentou ter sido prejudicada pelo cancelamento de depoimentos de peritos particulares que testemunhariam a favor do réu. O mérito do pedido ainda será analisado pelo desembargador e outros dois magistrados do TJ-SP, que decidirão se os peritos indicados pela defesa deverão ser ouvidos.

Enquanto isso, o tenente Henrique Velozo seguirá no presídio militar Romão Gomes, na Zona Norte de São Paulo. Ele se encontra preso de forma preventiva há de dois anos e oito meses. Apesar da detenção provisória, ele continua recebendo salário como policial, amparado por decisão recente do Supremo Tribunal Federal.

Além do processo criminal, o tenente responde a procedimento administrativo na Justiça militar. A Corregedoria da PM recomendou sua expulsão por ter utilizado arma da corporação no crime. Segundo nota da Secretaria da Segurança Pública: "O pedido de exoneração, que pode resultar na demissão a bem do serviço público do policial, foi encaminhado para julgamento do Tribunal de Justiça Militar (TJM)".

Relembre o caso

A morte de Leandro Lo aconteceu em agosto de 2022. Após uma confussão um show no Clube Sírio, na Zona de São Paulo, o campeão mundial de jiu-jítsu foi vítima de uma barbaridade ao ser alvejado por um tiro fatal.

Segundo testemunhas, o lutador teria imobilizado o policial Henrique Veloso para acalmar uma situação de provocação. O PM, então, se afastou e disparou um tiro na cabeça à queima-roupa no lutador. Leandro chegou a ser levado para o hospital de forma imediata, mas não resistiu e teve morte cerebral.

Quem foi Leandro Lo?

Nascido no dia 11 de maio de 1989, Leandro Lo tinha 33 anos. O primeiro contato com a arte suave aconteceu em 2004, quando tinha 15 anos, no Projeto Social Lutando Pelo Bem (PSLPB) – que era comandado pelo faixa-preta Cícero Costha. Lá, o paulista teve todo o seu crescimento como atleta e pessoa até chegar à elite do Jiu-Jitsu.

Já faixa-preta, em 2011, Leandro começou a colecionar vitórias sobre grandes nomes do esporte, como Celsinho Vinicius, Michael Langhi, Augusto Tanquinho, entre outros. No mesmo ano, ele conquistou o primeiro título do World Pro e o Brasileiro da CBJJ.

Em 2012, Leandro conquistou o Mundial da IBJJF, principal competição do Jiu-Jitsu internacional. Este foi apenas o primeiro, das oito conquistas do lutador no torneio. Ele repertiu o feito em 2013, 2014, 2015, 2016, 2018, 2019 e 2022.

Leandro Lo teve uma carreira de grandes conquistas no jiu-jítsu (Foto Dai Buenos / Tatame)

Confira abaixo a lista dos principais títulos:

Mundial da IBJJJF: 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2018, 2019 e 2022

Pan da IBJJF: 2012, 2014, 2015, 2016, 2017** e 2018**

Europeu da IBJJF: 2017**

Brasileiro da CBJJ: 2011, 2012 e 2017**

Brasileiro da CBJJ No-Gi: 2011 e 2012**

Copa Podio GP dos leves: 2011, 2013, 2014 e 2016

Copa Podio GP dos médios: 2012 e 2016

Copa Podio GP dos pesados: 2016

Abu Dhabi Pro: 2011, 2013, 2014 e 2015

BJJ Stars GP dos médio: 2020