Rayssa Leal brilha em campeonato de handebol escolar

Além de ser sucesso no skate, a medalhista olímpica Rayssa Leal também brilha no handebol escolar. Ela recebeu um certificado de atleta destaque na competição realizada no 46º Jogos Escolares de Imperatriz (JEIs). Nas redes sociais, Rayssa Leal publicou vídeos de algumas incríveis jogadas. Veja abaixo:

— Certificamos que a aluna Jhulia Rayssa (nome real da atleta) foi o destaque da partida, na modalidade Handebol no 42º Jogos Escolares e Imperatriz - JEIs. Em virtude deste feito fica aqui nosso registro por seu empenho, dedicação e qualidade técnica. Parabéns! — diz o certificado recebido pela skatista olímpica.

A equipe de Rayssa Leal venceu a partida. A competição reúne 27 modalidades e segue até o dia 27 de maio.

Rayssa Leal recebe certificado de atleta destque (Foto: Instagram / Rayssa Leal)

Com Rayssa Leal, Brasil recebe SLS duas vezes

No dia 13 de julho, Brasília recebe uma prova do mundial de skate na Esplanada dos Ministérios, sendo a primeira vez que o local recebe uma competição do tipo. Já, entre 6 e 7 de dezembro, São Paulo realiza a grande final da SLS.

É a primeira vez que o Brasil recebe duas etapas da SLS no mesmo ano. Em dezembro, São Paulo é sede da SLS Super Crown World Championship. Nas três últimas etapas realizadas no Brasil, Rayssa Leal venceu todas. Entre os homens, os campeões foram o português Gustavo Ribeiro (2022), o brasileiro Giovanni Vianna (2023) e o estadunidense Nyjah Huston (2024).

Cartaz da etapa da SLS em Brasília (Foto: Reprodução / SLS)

A novidade para a etapa de Brasília é o novo formato de algumas etapas, a Spot Takeover. O formato é uma disputa de Best Tricks em que os skatistas terão sete oportunidades para realizar suas melhores manobras, com as três melhores notas sendo computadas para o resultado, sendo 30 a maior nota possível.

Calendário da SLS 2025