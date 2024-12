O Praia Clube venceu o Ninh Binh pelo Mundial de Clubes de vôlei feminino, na madrugada desta quinta-feira (19). A equipe mineira encaminhou a vaga para a semifinal da competição no Huanglong Sports Center, em Hangzhou, na China. O representante do Brasil triunfou por 3 sets a 0, (parciais de 25/15, 25/17 e 25/12).

Bich Tuyen Nguyen foi a maior pontuadora do jogo, com 15 pontos. Enquanto pelo Praia Clube, Nia Reed terminou com 11 pontos. Com o resultado, a equipe brasileira chegou aos mesmos pontos do Conegliano (ITA) no Grupo B. Caso as italianas confirmem o favoritismo e vença as japonesas do Red Rockets (JAP), nesta sexta-feira (20), o Praia Clube fica com a vaga na semifinal.

Como foi a partida?

Equipe do Praia em ação no Mundial de Clubes Feminino (Foto: Volleyball World)

As equipes começaram de forma equilibrada no primeiro set, com o Ninh acionando sua principal jogadora Bich Tuyen. Nia acompanhava a viatamesa por perto. Em seguida, Carol Gattaz começou a se destacar e não demorou muito para o Praia deslanchar. O representante do Brasil abriu larga vantagem e fechou o set por 25 a 15.

O segundo set ficou marcado por muitos erros de ambos os lados, assim como o primeiro período, as equipes trocaram pontos no início. Kuznetsova muito marcada e procurada no saque, Macris passou a distribuir o jogo. A russa fez os primeiros pontos na segunda parcial e foram fundamentais para o time brasileiro abrir vantagem: 17 a 11. Com o bom momento do Praia, Bich Tuyen passou a cometer erros de ataque. E foi justamente em um ataque errado da viatnamita que o Praia Clube fechou o set em 25 a 17.

No último set, Ninh Binh ficou à frente do placar pela primeira vez no jogo com a passagem de Hue no saque. A equipe brasileira usou a mesma estratégia e conseguiu buscar o empate. Em seguida, Gabi e Milka entraram no lugar de Gattaz e Adenízia. As jogadoras seguiram sendo acionadas e correspondendo. Com bloqueio de Gabi Martins fechou o período em 25 a 12 e vencendo por 3 sets a 0.