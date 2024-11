Orlando Luz vence jogo contra Rocha em Montevidéu e ajuda Fonseca

Orlando Luz derrubou o português Henrique Rocha, jovem de 20 anos e 168º colocado, e se classificou para as oitavas de final em Montevidéu, no Uruguai. O brasileiro derrotou o rival por 6/0 3/6 6/3 após duas horas de um duelo.

Após marcar um pneu no primeiro set, o brasileiro perdeu o segundo e perdia por 3 a 1 o terceiro, mas conseguiu se reerguer e viu Rocha perder o controle. Luz fez cinco games seguidos.

Orlando, que passou o qualifying, buscará vaga nas quartas de final contra o boliviano Hugo Dellien, cabeça de chave 5 e 126º colocado.

Orlando Luz, tenista brasileiro (Foto: Fotojump)

Com o triunfo, Orlando impede Rocha de somar pontos na semana. O europeu está na briga com João Fonseca pela última vaga direta no NextGen Finals que acontece em dezembro na Arabia Saudita. O brasileiro avançou em Lyon, na França, e vai indo aos 393 pontos. Rocha permanecerá com 320 na semana em que se fizesse boa campanha poderia encostar ou até ultrapassar o carioca.