Carlos Alcaraz, número três do mundo, passou mal durante treinamento, nesta terça-feira (12). Apesar de estar em um dia de descanso do grupo John Newcombe, o espanhol foi se preparar para sequência do ATP Finals. A informação foi publicada pela imprensa espanhola.

De acordo com José Moron, do Punto de Break, Alcaraz se sentiu sem energia. O tenista teria sentido um aperto no peito e dificuldade para respirar. A intenção da equipe é que ele descanse o máximo possível, para ser reavaliado na quarta-feira (13) — quando está previsto o confronto contra o russo Andrey Rublev, pela segunda rodada.

Carlos Alcaraz em quadra durante o ATP Finals 2024 (Foto: Marco Bertorello/AFP)

Carlos Alcaraz foi derrotado na primeira rodada para o norueguês Casper ruud por 6/1 e 7/5. Por isso, o espanhol precisa da vitória na competição. Mas, caso não esteja em condições, Grigor Dimitrov entrará em quadra.