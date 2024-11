João Fonseca, número 149 do mundo e terceiro melhor colocado do Brasil, estreou com vitória, nesta terça-feira (12), no Challernger 75 de Lyon, na França. Apesar do triunfo, o tenista teve certa dificuldade no torneio regular, que pode ser o último dele na temporada.

O carioca derrotou o qualifier francês Maxime Janvier, 267º colocado do mundo. As parciais foram de 6/4, 3/6 e 6/3 após 1h43min de duração na quadra 1 do evento francês.

O brasileiro conseguiu uma quebra, abriu 3 a 1, viu o rival igualar em 3 a 3, mas tornou a quebrar e, no detalhe, fechou a parcial. No segundo set, o francês quebrou cedo e foi superior. Já no terceiro, o jogo foi equilibrado até a quebra do brasileiro no oitavo game, quando ele sacou muito bem e fechou por 6/3.

João Fonseca é o terceiro brasileiro mais bem colocado no ranking mundial no Tênis (Foto: Reprodução/Instagram)

Para as oitavas de final, o brasileiro terá outro tenista da casa, Kyrian Jacquet, convidado da organização e 276º no ranking mundial. Ele passou com parciais de 6/1 e 6/4 sobre o alemão Rudolf Molleker.

Fonseca não está inscrito em nenhum outro torneio nas próximas semanas e tenta a vaga no NextGen Finals. Atual sétimo do ranking de jovens até 21 anos, ele vai chegando aos 393 pontos.