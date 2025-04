Carlos Alcaraz busca fim de jejum e mira final em Morte Carlos

Após treze meses longe, Carlos Alcaraz voltou a uma final de Masters 1000 e tenta título inédito em Monte Carlo, neste domingo (13). O espanhol enfrenta o italiano Lorenzo Musetti, às 7h (de Brasília), na quadra central Rainier III do Monte Carlo Country Clube.

Desde a vitória do Indian Wells, em março de 2024, o terceiro melhor do mundo não sentia o sabor de decidir um Masters 1000. O tenista já possui cinco títulos e busca o sexto na competição, que só perde, em relevância, para os quatro Grand Slams. O tenista disse que jejum é normal e que irá aproveitar o momento.

— É (risos). Faz tempo. Mas eu só precisava ter paciência. Eu precisava acreditar que esse momento voltaria. Só trabalhar duro. Provavelmente as pessoas não são pacientes… elas querem que eu chegue à final em todos os torneios. Então, estou muito feliz em dar a elas a chance de assistir a uma das minhas finais novamente. Estou feliz com a minha equipe e com tudo o que fizemos nesse período desde a última final. Vou tentar aproveitar este momento — disse o jogador.

Com a classificação para a decisão, Alcatraz se torna o primeiro tenista nascido depois dos anos 2000 a atingir sete finais de Masters 1000 ultrapassando Jannik Sinner (suspenso por doping).

Ele buscará seu sexto título neste domingo, a partir das 7h (de Brasília), com transmissão do ESPN e do streaming Disney+.

Como foi o jogo que levou Alcaraz a final de Monte Carlo?

Carlos Alcaraz vence semifinal e se classifica para final em Monte Carlo. (Foto: Valery HACHE / AFP)

Alcaraz começou com tudo, saiu quebrando, fez 3 a 1, mas permitiu a reação de Fokina. Carlitos voltou ao comando da partida e teve 5 a 3 para fechar o set, mas, mais uma vez, se complicou e precisou disputar o tie-break. Fokina foi mal na decisão, deu oportunidades e o campeão de Roland Garros dominou para fazer 7/6 (7/2).

No segundo set, Alcaraz também começou na frente, abriu 3 a 1, teve chances de ampliar, mas não conseguiu. No nono game, Alcaraz teve match-point, mas Fokina fez milagre no ponto e adiou o triunfo do rival, levando o público ao delírio. Fokina ainda salvou outros três match-points, mas não foi o suficiente. Carlos fechou o jogo no saque a seguir na segunda oportunidade com o serviço.