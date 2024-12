Rebeca Andrade renova contrato com Flamengo

A ginasta Rebeca Andrade assinou, nesta quinta-feira (5), a renovação de contrato com o Flamengo. A atleta é um dos principais nomes do esporte olímpico rubro-negro. A extensão contratual será por quatro anos.

Rebeca Andrade chegou ao Flamengo em 2011, quando ainda tinha 12 anos, a convite de Francisco Porath, seu técnico na Seleção Brasileira de Ginástica. Desde que chegou ao clube, a ginasta empilhou conquistas importantes: ao todo, são seis medalhas em Olimpíadas, sendo duas de ouro, três pratas e um bronze. Além disso, foi tricampeã mundial.

2024 é o ano mais especial da carreira de Rebeca Andrade

Nos Jogos de Paris, Rebeca ultrapassou Robert Scheidt e Torben Grael — ambos com cinco — e se tornou a atleta com mais medalhas olímpicas na história do Brasil.

Rebeca Andrade durante a entrevista coletiva de renovação de contrato com o Flamengo (Foto: Caio Gonçalves/Lance!)

O grande desempenho foi reconhecido fora das competições. Rebeca Andrade está entre as finalistas do Prêmio Brasil Olímpico, que homenageia os destaques do ano. A ginasta concorre ao “Prêmio Rei Pelé” de melhor atleta, ao lado de Bia Souza, do judô, e Ana Sátila, da canoagem slalom. A atleta do Flamengo é a atual tricampeã da honraria.