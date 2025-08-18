Brasil Sub-23 vence EUA e conquista bicampeonato de basquete no Canadá

A Seleção Brasileira de basquete Sub-23 venceu os Estados Unidos e foi bicampeã do Globl Jam, torneio internacional disputado em Toronto, no Canadá. O confronto terminou em 77 a 73 e teve o ala-armador Pedro Pastre, que anotou 16 pontos, três rebotes e três assistências, como principal destaque.

continua após a publicidade

➡️ Siga o Lance! no WhatsApp e acompanhe em tempo real as principais notícias do esporte

O ala-armador brasileiro Gabriel Landeira, do Paulistano, foi eleito MVP da competição, e anotou 13 pontos na final.

A campanha do Brasil no torneio foi sólida desde a fase de grupos, com vitórias sobre Canadá e Japão. A única derrota da equipe na primeira fase foi justamente para os Estados Unidos, por 76 a 74.

Na final, em uma partida com clima de revanche, os EUA foram para o intervalo com a vantagem de 44 a 43. No entanto, a Seleção Brasileira reagiu no terceiro quarto, com uma parcial de 22 a 19, e virou o placar. Com uma vantagem de 65 a 63 para os últimos dez minutos, o Brasil suportou a pressão e garantiu o troféu.

continua após a publicidade

Brasil vence EUA e conquista bicampeonato intenracional (Foto: Reprodução Instagram)

Seleção Brasileira adulta teve jogo adiado

Após semanas de preparação, a Seleção Brasileira de basquete teve o jogo de estreia na Copa Latina adiado. A Confederação Brasileira de Basquete (CBB) divulgou, neste domingo (17), que um problema na ventilação do ginásio impediu a realização da partida contra o Uruguai, que estava marcado para o próprio domingo. Essa disputa, que acontece no Panamá, precede a principal competição deste inverno, a AmeriCup.

Apesar de todos os jogos da Copa Latina aconteceram no mesmo ginásio, o confronto seguinte continua agendado para esta segunda-feira (18), contra a Argentina. A organização do torneio tentou resolver os problemas com vapor d'água dentro da quadra, mas não teve sucesso, segundo nota da CBB.

continua após a publicidade

É inegável que a principal competição desta estação é a AmeriCup, que será disputada no fim do mês de agosto. Antes disso, no entanto, a Seleção Brasileira disputa a Copa Latina como preparação para o torneio continental. A competição, em formato de quadrangular, acontece entre os dias 17 e 19 de agosto no Panamá.

Com o cancelamento da partida de estreia, o Brasil terá "apenas" dois jogos a frente contra tradicionais seleções americanas. A próxima partida continua marcada contra a Argentina, com o Panamá na sequência.