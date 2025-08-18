CBSurf anuncia premiação histórica para o Dream Tour 2025

A Confederação Brasileira de Surf (CBSurf) vai oferecer uma premiação inédita e histórica de 1 milhão de reais para fechar o Dream Tour 2025 em Florianópolis. Os títulos brasileiros da temporada serão decididos em duas etapas seguidas de R$ 500 mil, nas ondas da Praia Mole.

A primeira ocorre de 4 a 10 de novembro, e a segunda de 11 a 17 de novembro, na praia mais badalada da Ilha de Santa Catarina, onde fica a sede da Confederação Brasileira de Surf.

— Na CBSurf é assim, de Surfista para Surfista, e é com orgulho e satisfação que anunciamos esse prêmio impensável anos atrás, de 1 milhão de Reais para os nossos surfistas. Após a nossa última parada em Ubatuba, percebemos que duas etapas seguidas no mesmo lugar seriam excelentes para os atletas. Essas duas últimas etapas do Dream Tour em Floripa vão fechar com chave de ouro o ano de 2025 da CBSurf, pois irão acontecer logo após as duas últimas da Taça Brasil, em Torres (RS) e na Guarda do Embaú (SC). Ou seja, serão 1 milhão e 350 mil Reais de prêmio para nossos surfistas — comenta o presidente da CBSurf, Teco Padaratz.

O presidente da entidade oficial do surf no Brasil, reconhecida pelo Comitê Olímpico Brasileiro (COB) e pela International Surf Association (ISA) como responsável pela administração de todas as atividades relacionadas aos esportes com pranchas no país, se referiu a essa nova “perna da CBSurf” na Região Sul, incluindo duas etapas da Taça Brasil que totalizam R$ 350 mil em premiação. Com o anúncio das duas últimas etapas do Dream Tour 2025 na Praia Mole, Santa Catarina se transforma no palco das decisões da Confederação Brasileira de Surf.

A série de quatro campeonatos consecutivos começa na Taça Brasil 5000 de Torres, de 23 a 26 de outubro, no Rio Grande do Sul, onde os surfistas disputarão R$ 100 mil oferecidos pela CBSurf. No dia seguinte, ocorre a estreia da “Reserva Mundial de Surf” da Guarda do Embaú, na cidade de Palhoça, na Grande Florianópolis, com a última etapa da Taça Brasil 2025, que terá premiação de R$ 250 mil. A vitória vale 10.000 pontos nos rankings, que irão classificar oito homens e quatro mulheres para a nova elite nacional dos top-22 e top-11 da CBSurf. A Taça Brasil 10000 da Guarda do Embaú vai ocorrer de 27 de outubro a 2 de novembro.

Dois dias depois, começa a primeira das duas últimas etapas do CBSurf Dream Tour 2025 em Florianópolis. A Praia Mole já sediou eventos da Divisão Principal do Campeonato Brasileiro da CBSurf em 2022 e 2023, ambos com sucesso de público e de ondas, com vitória do catarinense Mateus Herdy e da irmã do tricampeão mundial, Sophia Medina, em 2023. Agora, serão duas etapas seguidas na Praia Mole, com uma premiação histórica de 1 milhão de reais para os surfistas. Cada vitória vale R$ 50 mil, o mesmo valor oferecido pela CBSurf para o campeão e para a campeã.

— Eu acredito que encontramos a melhor fórmula para encerrar a temporada com chave de ouro, com essa oportunidade única para os surfistas disputarem 1 milhão e 350 mil Reais em uma viagem só. Nós tínhamos uma possibilidade de fazer a última etapa do Dream Tour em outra cidade, mas analisamos os pontos positivos e negativos e, sempre pensando no melhor para os nossos atletas, chegamos ao consenso de fazer as duas etapas na Praia Mole de Floripa. Certamente, vai ser um show de surf, de emoção e muita adrenalina nessa disputa pelos títulos brasileiros de 2025 — finaliza o diretor-executivo da CBSurf, Geraldo Cavalcanti.