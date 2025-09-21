Brasil garante dois ouros no Mundial de Natação paralímpica

No primeiro dia do Mundial de Natação Paralímpica, em Singapura, o Brasil garantiu duas medalhas de ouro. Alessandra Oliveira foi campeã nos 100m peito pela classe SB4 (limitações físico-motoras), registrando um recorde mundial. Já Carol Santiago foi medalhista de ouro nos 100m costas pela classe S12 (baixa visão).

Alessandra Oliveira é a atleta mais jovem da delegação, com apenas 17 anos, e já quebrou o recorde mundial ao completar a prova em 1min43s21, título antes pertencente à norueguesa Sarah Louise Rung, registrado em julho de 2014.

— É recorde mundial que a gente está falando. Não caiu a ficha ainda. Ano passado foi muito difícil [quando não se classificou para os Jogos de Paris]. Essa temporada também foi um pouco difícil. Mas é um sentimento de muita alegria. No Brasil e no Parapan também foi final direta. Então, estou acostumada com isso. Mas, juntamente à comissão, a gente vem treinando muito forte eliminatórias e final, para o caso de precisar. E não precisou. Dei tudo na final e estou muito feliz — disse Alessandra para o CPB.

Carol Santiago terminou a prova em 1min09s42, conquistando seu terceiro título na prova e a 20ª medalha em mundiais. No total, ela tem 14 ouros, quatro pratas e dois bronzes conquistados em Londres 2019, Ilha da Madeira 2022 e Manchester 2023.

— É uma das provas que eu fico mais apreensiva para nadar. Desta vez, estava muito nervosa: os fundamentos, virada, chegada, tudo. Sempre me deixa muito estressada. Quando a gente deu a virada, que eu encostei o pé na parede, veio a empolgação. Não é fácil estar aqui e performar depois de tantos Mundiais e tantas medalhas — ressaltou Carol para o CPB.

Carol Santiago nos 100m do Mundial paralímpico de natação 2025 (Foto: Wander Roberto/CPB)

Brasil no Mundial

Além dessas, a delegação brasileira conquistou uma prata e três bronzes, ficando no quarto lugar do ranking de medalhas.

A primeira medalha foi de Samuel Oliveira, conhecido como Samuka, que levou o bronze nos 50m livre da classe S5 (comprometimento físico-motor). Gabriel Bandeira conquistou a prata nos 200m livre pela classe S14 (deficiência intelectual), e Thomaz Matera o bronze nos 50m livre pela classe S11 (cegos). Patrícia Pereira levou bronze nos 50m peito pela classe SB3.

A competição ocorre até o dia 27 e o Brasil está presente com 29 nadadores, 16 homens e 13 mulheres.