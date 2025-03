Ainda não está confirmado que Stephen Curry volta às quadras contra o Milwaukee Bucks nesta terça-feira (18). Após dura derrota para o Denver Nuggets, o Golden State Warriors receberá o novo confronto em um back-to-back decisivo na temporada de 2024/25 da NBA. A atuação apagada do armador levantou grande discussão sobre sua condição física, assim, o técnico Steve Kerr considera descansar o camisa 30 para o duelo.

Atuação de Stephen Curry contra o Nuggets

A noite de segunda-feira (17) foi um tanto frustrante para os torcedores do Warriors, que viram a sequência de vitórias cair para um Nuggets desfalcado. Nikola Jokic, Jamal Murray e Christian Braun não foram relacionados. Antes do jogo, Curry estava listado como questionável para atuar, com uma possível lesão na parte inferior das costas.

Na ocasião, o placar terminou em 105 a 114 para os visitantes, que se mantém firme na segunda colocação da Conferência Oeste. O camisa 30, conhecido por bater grandes recordes no perímetro, sofreu principalmente com o aproveitamento, ao errar 10 das 14 tentativas de cestas de três pontos. Além disso, os turnovers foram os grandes vilões do Warriors e do próprio Stephen Curry, que causou sete perdas de bola.

Apesar da atuação discreta, o armador ainda acumulou 20 pontos, quatro rebotes, sete assistências e três roubos de bola contra o Nuggets. O destaque do confronto foi Aaron Gordon, da franquia de Denver, que marcou 38 pontos, seis rebotes e três assistências, seguido do "warrior" Jimmy Butler, com 23 pontos, oito rebotes e seis assistências.

O que esperar de Curry no jogo entre Warriors e Bucks?

Na reta final da temporada regular da NBA 2024/25, é comum que o cansaço comece a aparecer para alguns jogadores, principalmente pela quantidade de jogos e a necessidade de uma vitória. Aos 37 anos, Stephen Curry não é imune à fadiga de uma sequência intensa de confrontos dentro e fora de casa. Por esse motivo, o técnico Steve Kerr deve considerar a ausência do jogador durante Warriors x Bucks, como afirmou após a última derrota.

- Ele está exausto neste momento. Portanto, temos que considerar a possibilidade de lhe dar uma noite e recuperá-lo para o bem dele e do restante dos nossos jogos. Mas veremos. Acho que ele tem estado cansado nos últimos jogos e, por isso, temos que encontrar uma maneira de recuperá-lo - declarou o treinador.

Apesar das declarações sobre seu cansaço, Curry se mantém preparado para o jogo desta terça-feira (18) contra o Milwaukee Bucks. O armador, porém, admitiu o problema que vem sentindo na região das costas, que pode ter afetado sua atuação no último duelo.

- Obviamente, não joguei muito bem, então todos, inclusive o técnico, vão tentar descobrir o motivo. Principalmente os turnovers, jogadas idiotas a noite toda, mas eu tive uma sequência muito boa. Você espera ter um nível de consistência e tudo mais, então, quando isso não acontece, torna-se uma questão. Sinto que (é) mais a minha coluna, com a qual eu estava lidando nos últimos dias, para ver como ela vai reagir amanhã, mas, fora isso, me sinto bastante sólido - afirmou o armador.