Quem inventou o rugby? Veja a origem do esporte

A origem do rugby está envolta em uma lenda que remonta a 1823, na Escola de Rugby, localizada na cidade homônima em Warwickshire, Inglaterra. Segundo o mito, um estudante chamado William Webb Ellis teria ignorado as regras do esporte (o jogo que mais tarde daria origem ao futebol e ao rugby), pegando a bola com as mãos e correndo em direção à linha de fundo adversária. No entanto, como as regras do futebol moderno só foram estabelecidas em 1863, é improvável que essa história tenha sido totalmente verdadeira. O Lance! te conta quem inventou o rugby.

A primeira regulamentação escrita do rugby ocorreu em 1845, quando alunos da Escola de Rugby codificaram suas próprias regras para o esporte. Diferentes clubes adotaram essas regras ao longo dos anos, contribuindo para a formação do jogo moderno.

Quem inventou o rugby?

A separação entre rugby e futebol ocorreu oficialmente em 26 de outubro de 1863, quando foi fundada a Football Association, que buscava unificar as regras do futebol na Inglaterra. No entanto, os clubes que seguiam as regras da Escola de Rugby não aderiram à nova organização. Em 26 de janeiro de 1871, 21 equipes se reuniram em Londres para fundar a Rugby Football Union (RFU), entidade responsável por oficializar as regras do jogo.

O primeiro jogo internacional de rugby

A primeira partida internacional de rugby foi disputada em 27 de março de 1871, entre Escócia e Inglaterra, no Raeburn Place, em Edimburgo. O time escocês venceu o confronto por um try e um gol contra apenas um try dos ingleses. Este jogo marcou um grande avanço na popularização do esporte.

O crescimento e a criação da International Rugby Football Board

O esporte continuou a se expandir ao longo do final do século XIX. Em 1886, Escócia, Irlanda e País de Gales fundaram a International Rugby Football Board (IRFB) para supervisionar o jogo e suas regras. A Inglaterra, que inicialmente se recusou a aderir, só se juntou à entidade em 1890. Mais tarde, a IRFB se tornaria a World Rugby, atualmente o órgão governante do rugby mundial.

A divisão entre rugby union e rugby league

Em 1895, uma divergência em relação ao pagamento de jogadores resultou na formação da Northern Rugby Football Union, que posteriormente se tornaria a Rugby Football League. A partir desse momento, surgiram duas modalidades distintas: o rugby union, jogado por 15 jogadores, e o rugby league, praticado por equipes de 13 jogadores e com regras diferenciadas.

A evolução das regras e o primeiro torneio internacional

Ao longo dos anos, as regras do rugby passaram por diversas mudanças:

Em 1877, o número de jogadores foi reduzido de 20 para 15.

Em 1889, foi introduzido o primeiro sistema de contagem de pontos.

O primeiro torneio internacional, o Home Nations Championship, ocorreu em 1883, com a participação de Inglaterra, Escócia, Irlanda e País de Gales.

Em 1910, a França ingressou na competição, que se tornou o Five Nations. Em 2000, com a entrada da Itália, o torneio passou a se chamar Six Nations, sendo um dos mais prestigiados do rugby mundial.

A Copa do Mundo de Rugby

A primeira Copa do Mundo de Rugby Union foi realizada em 1987, na Nova Zelândia e na Austrália, com a seleção neozelandesa se sagrando campeã. Desde então, o torneio ocorre a cada quatro anos, consolidando-se como o evento mais importante do esporte.

No Rugby League, a primeira Copa do Mundo foi realizada em 1954, na França, com o torneio sendo dominado pela Austrália ao longo das décadas.

O profissionalismo do rugby

Por muitos anos, o rugby union permaneceu um esporte amador, com jogadores não sendo remunerados. No entanto, em 26 de agosto de 1995, a World Rugby aboliu as restrições sobre pagamentos, permitindo que atletas se profissionalizassem. Desde então, o rugby evoluiu significativamente, aumentando sua audiência global e atraindo investimentos.

O jogo moderno

O rugby é jogado em duas versões principais: rugby union (15 jogadores por time) e rugby league (13 jogadores por time). O objetivo é atravessar o campo adversário e marcar tries, que valem pontos. O esporte é popular em países como Nova Zelândia, Austrália, França, Inglaterra e África do Sul, sendo um dos mais respeitados esportes de contato do mundo.