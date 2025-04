Bernardinho é o maior campeão, com 12 títulos com o Rexona-Ades.

A Superliga Feminina de Vôlei é a principal competição de clubes da modalidade no Brasil. Criada na temporada 1994/95, a liga substituiu a antiga Liga Nacional e consolidou-se como o torneio mais prestigiado do voleibol feminino nacional. Além de revelar jogadoras históricas, a Superliga também consagrou grandes nomes da prancheta, treinadores responsáveis por montar esquemas vitoriosos, desenvolver talentos e liderar equipes em campanhas memoráveis.​ O Lance! lista os técnicos da Superliga Feminina com mais títulos.

Ao longo de quase três décadas de história, diversos técnicos marcaram seu nome com conquistas expressivas. Alguns foram verdadeiras dinastias, permanecendo por anos em grandes projetos e acumulando troféus consecutivos. Outros surgiram com equipes emergentes e levaram seus times a conquistas inesperadas, mudando o panorama da modalidade no país.​

Veja abaixo os técnicos com mais títulos da história da Superliga Feminina de Vôlei até a temporada 2023/24:

Técnicos da Superliga Feminina com mais títulos

Bernardo Rezende (Bernardinho) – 12 títulos da Superliga

Bernardinho é o maior campeão da história da Superliga Feminina de Vôlei, com 12 títulos conquistados no comando do Rexona-Ades e suas variações de nome (Rexona, Rexona/Ades, Unilever, Sesc-RJ). Sua trajetória vitoriosa começou na temporada 1997/98 e se estendeu até 2016/17, período em que transformou o clube carioca em uma potência nacional e internacional.​

Além dos títulos da Superliga, Bernardinho conquistou diversos campeonatos estaduais, nacionais e internacionais, consolidando-se como um dos maiores treinadores da história do voleibol mundial.​

Sérgio Negrão – 3 títulos

Sérgio Negrão conquistou três títulos consecutivos da Superliga Feminina de Vôlei no comando do Leite Moça/Sorocaba, posteriormente Leites Nestlé, nas temporadas 1994/95, 1995/96 e 1996/97. Seu trabalho foi fundamental para o domínio da equipe paulista no cenário nacional durante a década de 1990.​

Além dos títulos nacionais, Negrão também acumulou conquistas em torneios sul-americanos e foi responsável por revelar e desenvolver diversas jogadoras que brilharam na seleção brasileira.​

José Roberto Guimarães – 2 títulos da Superliga

José Roberto Guimarães, tricampeão olímpico (duas vezes com a seleção feminina e uma com a masculina), também deixou sua marca na Superliga Feminina de Vôlei. Ele conquistou dois títulos nacionais no comando do BCN/Osasco, nas temporadas 2002/03 e 2003/04.​

Zé Roberto é reconhecido por sua capacidade de formar equipes competitivas e por seu trabalho no desenvolvimento do voleibol brasileiro, tanto em clubes quanto na seleção nacional.​

Outros técnicos campeões

Além dos nomes citados acima, outros treinadores também levantaram o troféu da Superliga ao longo dos anos:

Paulo Coco – campeão com o Dentil/Praia Clube na temporada 2017/18. Seu trabalho foi fundamental para levar a equipe mineira ao título inédito.​ Nicola Negro – conquistou o título da Superliga com o Itambé/Minas na temporada 2020/21. O técnico italiano foi responsável por manter o clube mineiro entre os principais do país.​ Luizomar de Moura – campeão com o Finasa/Osasco na temporada 2004/05. Seu trabalho consolidou a equipe paulista como uma das forças do voleibol nacional.​ José Roberto Lages Guimarães (Zé Roberto) – além dos títulos já mencionados, também teve passagens vitoriosas por outras equipes, contribuindo significativamente para o crescimento do voleibol feminino no Brasil.​

A lista dos técnicos mais vitoriosos da Superliga Feminina de Vôlei mostra a importância do trabalho estratégico e de longo prazo no voleibol de alto nível. Mais do que comandar estrelas, esses profissionais moldaram equipes, adaptaram-se às mudanças do jogo e deixaram um legado de excelência para as próximas gerações de treinadores.

Com o crescimento do nível técnico da Superliga e a valorização de comissões técnicas completas, a tendência é que novos nomes surjam e desafiem os recordes estabelecidos por gigantes como Bernardinho. Enquanto isso, a história continua sendo escrita, temporada após temporada, com muita emoção, talento e conquistas.