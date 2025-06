Aos 50 anos, atleta quer encarar de novo a Maratona do Rio com ‘alegria nas pernas’

Aos 50 anos, Marcinho encara mais um grande desafio da sua carreira: a Maratona do Rio, marcada para este domingo (22). Será a segunda vez que o maratonista carioca disputa os 42km pelas ruas da Cidade Maravilhosa, mas, desta vez, com uma motivação especial. Após anos de dedicação ao atletismo, ele revive o espírito aguerrido que marcou sua trajetória desde os tempos de pista.

Percurso dos 42K da Maratona do Rio (reprodução site oficial)

— Treinei pra caramba! Voltei a ser o atleta aguerrido que era antes. A preparação para a maratona é muito solitária, mas sigo com lenha pra queimar — disse o atleta, que celebra o retorno à prova com orgulho.

Seu ínicio

A paixão de Marcinho pela corrida começou ainda na adolescência, aos 15 anos, inspirado pelo medalhista olímpico Joaquim Cruz nos Jogos Olímpicos de Los Angeles, em 1984. Seu irmão que corria, porém para conseguir preparo físico para jogar futebol, também serviu de exemplo e fez com que o jovem carioca desse as primeiras passadas.

O incentivo de um professor de Educação Física também foi decisivo. Por meio do CONE, projeto esportivo de Niterói, Marcinho teve acesso a uma estrutura que o impulsionou para o alto rendimento.

— Se não tivesse aquele projeto, eu não teria virado corredor — reconhece.

Trajetória profissional

Foram dez anos competindo pelo Flamengo, com o sonho olímpico sempre como combustível. Depois, a mudança para a UNIOESTE foi um passo em busca de maior evolução na carreira.

— Saí do Flamengo para ir atrás do meu sonho — conta.

Das pistas para as ruas

A transição das pistas para as provas de rua veio por uma necessidade financeira, diante das poucas oportunidades no atletismo de pista no Brasil.

Mesmo com a evolução do esporte, Marcinho reconhece que o retorno financeiro para atletas de corrida no Brasil ainda é um desafio.

— O esporte cresceu muito, mas financeiramente, hoje em dia, ele não tem tanto retorno — lamenta.

Marcinho em corrida de rua (acervo pessoal)

As montanhas, a dor e a superação

Em 2010, uma lesão no pé o afastou por dois anos. Voltou a correr dois anos depois e de 2012 a 2019, correu mesmo com dor.

Marcinho passou por outro período conturbado. O maratonista entrou em depressão esportiva por conta de sequência de resultados abaixo do esperado, que o fez perder patrocínios e consequentemente dinheiro.

— Foi um dos momentos mais difíceis da minha vida. — contou.

Só voltou por insistência do técnico. — Sou movido a desafios. Ele me disse: "você precisa correr de novo". —

Em 2015, Marcinho ainda experimentou um novo universo: as corridas de montanha. No XTERRA, se tornou campeão e criou uma forte conexão com a natureza.

— A natureza ficou mais perto de mim. Foi uma experiência que trouxe um novo significado ao meu jeito de competir — destaca.

Marcinho em corrida do XTerra (acervo pessoal)

Maratona do Rio 2025

E para quem está começando, ele deixa o recado:

— A mensagem é: treina sério, compete com diversão e nunca perca a alegria nas pernas —