Adversário de João Fonseca pelo título na Basileia perdeu todas as finais que disputou
O espanhol Alejandro Davidovich Fokina nunca levantou um troféu do circuito
João Fonseca entra em quadra, neste domingo (26), buscando fazer história e ser o primeiro brasileiro a vencer um ATP 500. Pela frente, terá o espanhol Alejandro Davidovich Fokina que também busca algo inédito na carreira: vencer uma final.
Nos quatro torneios em que chegou à decisão, foi derrotado pelo adversário. Em uma delas, aos prantos, precisou ser consolado pelo rival.
A final é neste domingo e começa 11h30. O Lance! acompanha em tempo real!
Com a vitória na semifinal, João ganhou doze posições e subiu para a 34ª no ranking móvel da ATP. O ranking oficial atualizado é divulgado no domingo à noite. A subida pode ser ainda maior caso vença a decisão.
Como foi a semifinal entre João Fonseca e Munar pela ATP Basileia?
O primeiro set começou com superioridade do espanhol, que abriu o placar com a vitória do primeiro game e manteve um jogo consistente. João Fonseca, porém, não deixou o adversário abrir vantagem no placar e igualou o jogo em diversos momentos da parcial.
A etapa foi marcada por uma sequência de aces de ambos os lados e por importantes bolas na paralelas. A disputa seguiu equilibrada até o tie-break, quando o brasileiro demonstrou estratégia e frieza para garantir os pontos. Com isso, João Fonseca venceu o primeiro set por 7 a 6.
Na segunda metade da partida, o brasileiro saiu na frente com um game perfeito, mas a vantagem não durou muito. Aproveitando os erros de Fonseca, Munar quebrou o serviço de João e conquistou três games consecutivos. Mesmo assim, o brasileiro, com ataques precisos e eficientes, voltou a crescer na partida, devolveu a quebra, e virou para 6 a 5.
No momento decisivo, João Fonseca mostrou maturidade e força mental. Na primeira chance que teve de quebrar novamente o serviço do espanhol e fechar o jogo, garantiu a vitória.
