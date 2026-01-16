AO VIVO: Hugo Calderano estreia no WTT Star Contender de Doha
Brasileiro busca recuperação após eliminação precoce do WTT Champions
Hugo Calderano segue em Doha para a disputa de seu segundo torneio de 2026. Nesta sexta-feira (16), a partir das 13h30, ele estreia no WTT Star Contender contra o sul-coreano Park Gyuhyeon , número 69 do mundo. Terceiro colocado do ranking mundial, o brasileiro entrou no torneio como cabeça de chave, direto na segunda rodada. Acompanhe o tempo real no Lance!
Veja os torneios de tênis de mesa em 2026
Janeiro
- 7 a 11 - WTT Champions – Doha (Catar)
- 13 a 18 - WTT Star Contender – Doha (Catar)
- 19 a 24 - WTT Contender – Mascate (Omã)
Fevereiro
- 10 a 15 - WTT Star Contender – Chennai (Índia)
- 19/2 a 1/3 - WTT Grand Smash – Singapura
Março
- 10 a 15 - WTT Champions – Chongqing (República Popular da China)
- 23 a 28 - WTT Contender – Túnis (Tunísia)
- 30/3 a 5/4 - Copa do Mundo - Macau (China)
Abril
- 7 a 12 - WTT Contender – Taiyuan (República Popular da China)
Maio
- 19 a 24 - WTT Contender – Lagos (Nigéria)
Junho
- 1 a 7 - WTT Contender – Skopje (Macedônia do Norte)
- 9 a 14 - WTT Contender – Zagreb (Croácia)
- 16 a 21 - WTT Star Contender – Ljubljana (Eslovênia)
- 25/6 a 6/7 - WTT Grand Smash - Estados Unidos
Julho
- 14 a 19 - WTT Contender – Buenos Aires (Argentina)
- 21 a 26 - WTT Star Contender – Brasil
Agosto
- 5 a 9 - WTT Champions – Yokohama (Japão)
- 13 a 23 - WTT Grand Smash – Suécia
Setembro
- 1 a 6 - WTT Contender – Almaty (Cazaquistão)
- 8 a 13 - WTT Champions – Macau (China)
- 8 a 13 - WTT Contender – Panagyurishte (Bulgária)
- 15 a 20 - WTT Star Contender – Londres (Inglaterra)
Outubro
- 1 a 11 - WTT Grand Smash – República Popular da China
- 27/10 a 1/11 - WTT Champions – Montpellier (França)
Novembro
- 3 a 8 - WTT Champions – Alemanha
- 10 a 15 - WTT Contender – Istambul (Turquia)
- 16 a 21 - WTT Star Contender – Mascate (Omã)
- 29/11 a 6/12 - Copa do Mundo Equipes Mistas - Chengdu (China)
Dezembro
- 8 a 13 - WTT Finals – Hong Kong, China
