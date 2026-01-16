menu hamburguer
AO VIVO: Hugo Calderano estreia no WTT Star Contender de Doha

Brasileiro busca recuperação após eliminação precoce do WTT Champions

Beatriz Pinheiro
São Paulo (SP)
Dia 16/01/2026
13:00
Hugo Calderano na vitória no China Smash (Foto: Divulgação/WTT)
imagem cameraHugo Calderano na vitória no China Smash (Foto: Divulgação/WTT)
Hugo Calderano segue em Doha para a disputa de seu segundo torneio de 2026. Nesta sexta-feira (16), a partir das 13h30, ele estreia no WTT Star Contender contra o sul-coreano Park Gyuhyeon , número 69 do mundo. Terceiro colocado do ranking mundial, o brasileiro entrou no torneio como cabeça de chave, direto na segunda rodada. Acompanhe o tempo real no Lance!

Hugo Calderano durante a estreia no WTT Champions de Doha
Hugo Calderano durante a estreia no WTT Champions de Doha (Foto: Divulgação/ WTT)

Veja os torneios de tênis de mesa em 2026

Janeiro

  • 7 a 11 - WTT Champions – Doha (Catar)
  • 13 a 18 - WTT Star Contender – Doha (Catar)
  • 19 a 24 - WTT Contender – Mascate (Omã)

Fevereiro

  • 10 a 15 - WTT Star Contender – Chennai (Índia)
  • 19/2 a 1/3 - WTT Grand Smash – Singapura

Março

  • 10 a 15 - WTT Champions – Chongqing (República Popular da China)
  • 23 a 28 - WTT Contender – Túnis (Tunísia)
  • 30/3 a 5/4 - Copa do Mundo - Macau (China)

Abril

  • 7 a 12 - WTT Contender – Taiyuan (República Popular da China)

Maio

  • 19 a 24 - WTT Contender – Lagos (Nigéria)

Junho

  • 1 a 7 - WTT Contender – Skopje (Macedônia do Norte)
  • 9 a 14 - WTT Contender – Zagreb (Croácia)
  • 16 a 21 - WTT Star Contender – Ljubljana (Eslovênia)
  • 25/6 a 6/7 - WTT Grand Smash - Estados Unidos

Julho

  • 14 a 19 - WTT Contender – Buenos Aires (Argentina)
  • 21 a 26 - WTT Star Contender – Brasil

Agosto

  • 5 a 9 - WTT Champions – Yokohama (Japão)
  • 13 a 23 - WTT Grand Smash – Suécia

Setembro

  • 1 a 6 - WTT Contender – Almaty (Cazaquistão)
  • 8 a 13 - WTT Champions – Macau (China)
  • 8 a 13 - WTT Contender – Panagyurishte (Bulgária)
  • 15 a 20 - WTT Star Contender – Londres (Inglaterra)

Outubro

  • 1 a 11 - WTT Grand Smash – República Popular da China
  • 27/10 a 1/11 - WTT Champions – Montpellier (França)

Novembro

  • 3 a 8 - WTT Champions – Alemanha
  • 10 a 15 - WTT Contender – Istambul (Turquia)
  • 16 a 21 - WTT Star Contender – Mascate (Omã)
  • 29/11 a 6/12 - Copa do Mundo Equipes Mistas - Chengdu (China)

Dezembro

  • 8 a 13 - WTT Finals – Hong Kong, China

