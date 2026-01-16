Não há confirmação de lutas para o evento UFC Casa Branca.

O irlandês Conor McGregor parece mesmo disposto a encerrar seu afastamento do UFC em 2026. Fora de ação desde 2021, o ex-campeão duplo segue insistindo para lutar no evento que o Ultimate irá organizar na Casa Branca e nem a negativa do CEO Dana White parece ter diminuído sua ''fome de luta''.

Em entrevista à Complex, Dana White negou que o UFC estaria interessado em casar uma luta entre Conor e Michael Chandler e admitiu ter dúvidas quanto ao retorno do superastro irlandês.

— Não (Conor não irá lutar contra Chandler). Queríamos essa luta há dois anos, não agora (...) Vamos ver se Conor vai retornar ou não. Nós temos conversado sobre isso há algum tempo. Vamos ver. Vamos ver como as coisas se desenrolam. Não sei, sinceramente.

Em resposta à Dana White, Conor McGregor declarou que não se importava em lutar especificamente contra Michael Chandler e disse que o UFC poderia escolher qualquer adversário para o seu retorno.

— Escolha quem você quiser. O Mac não esquenta com nada nem com ninguém. Eu sou ''Golpes Saborosos'' — pontuou o irlandês através de suas redes sociais.

McGregor quer lutar no UFC Casa Branca, atual residência de Donald Trump (Foto: Reprodução Twitter Conor McGregor)

Card do UFC Casa Branca ainda não foi montado

Há diversas especulações em torno do UFC Casa Branca, que deve ocorrer no dia 14 de junho em meio às comemorações pelos 250 anos da Independência dos Estados Unidos. Porém, oficialmente, o card não começou a ser montado.

É o que garante Dana White. Em entrevista recente à CBS, o mandatário do Ultimate declarou que ele e seus dirigentes só começariam a conversar sobre o programa do UFC Casa Branca após a realização do UFC 324, marcado para o dia 24 de janeiro.

Porém, com a saída do duelo entre Amanda Nunes e Kayla Harrison do evento inaugural de 2026, as chances das duas serem adicionadas ao UFC Casa Branca crescem bastante, tendo em conta, claro, o prazo de retorno de Kayla, que passou por uma cirurgia no pescoço.

Além disso, porém, não há outras pistas oficiais do UFC com relação à montagem do histórico card.