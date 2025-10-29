menu hamburguer
AO VIVO: Hugo Calderano estreia no WTT Champions de Montpellier

Brasileiro disputa primeira rodada

b81b4cb8-45a7-4972-80fe-9025fdbbb9a7_20250131_170213-aspect-ratio-1024-1024
Kauhan Fiaux
Rio de Janeiro (RJ)
Dia 29/10/2025
15:30
Atualizado há 0 minutos
Hugo Calderano em uma das vitórias no Pan-Americano, nos EUA (Divulgação)
imagem cameraHugo Calderano em uma das vitórias no Pan-Americano, nos EUA (Foto: Divulgação)
Hugo Calderano estreia nesta quarta-feira (29) no WTT Champions de Montpellier. O evento reúne os principais mesa-tenistas do mundo. O evento é equivalente aos Masters 1000 do tênis de quadra. O brasileiro enfrenta o norte-americano Kanak Jha. Acompanhe em tempo real no Lance!.

🟢 ATUALIZAÇÃO: A partida do brasileiro deve começar por volta das 16h20

Como está sendo a estreia de Hugo Calderano no WTT Champions de Montpellier?

16:16 | Hugo Calderano está em quadra, se aquecendo para o jogo
16:11 | Partida feminina encerrada! Calderano entra em instantes
16:10 | Falta pouco para Calderano entrar em quadra! A partida que antecede a do brasileiro está na reta final do último set
16:05 | A partida que antecede a do Hugo está no tie-break!
15:53 | A partida do brasileiro deve começar por volta das 16h10
15:43 | No momento, a partida que antecede a do Hugo está empatada
15:33 | A partida de Hugo vem na sequência da atual, que está no segundo set
15:30 | Partida não iniciada

Pontuação e dinheiro em jogo

Só por disputar a primeira rodada do WTT Champions de Montpellier, Hugo Calderano já garante R$ 24 mil e 15 pontos no ranking. O brasileiro enfrenta Jha Kanak nesta quarta-feira. Caso se torne campeão do torneio, o brasileiro leva para casa R$ 214 mil e somará 1000 pontos no ranking da WTT.

A premiação e pontos não são acumulativos. Ou seja, se um mesa-tenista for campeão, ele recebe somente o valor da posição (R$ 214 mil).

Hugo Calderano na vitória sobre o anfitrião Zhou Qihao no China Smash (Divulgação/WTT)
Hugo Calderano na vitória sobre o anfitrião Zhou Qihao no China Smash (Foto: Divulgação/WTT)

Hugo Calderano é o atleta mais bem posicionado no ranking participando do WTT Champions de Montpellier. Atualmente, ele é o terceiro melhor do mundo. Chuqin Wang e Shidong Lin, que estão na frente do brasileiro, não participam.

Mesmo sem a participação dos mesa-tenistas mais bem posicionados, os 1000 pontos em jogo não fariam Calderano subir de posição, pois a diferença dele para o segundo colocado é de mais de 2 mil pontos.

Bruna Takashi vence Eunhye Lee na primeira rodada do WTT Champions de Montpellier (Foto: Divulgação / WTT)
Bruna Takashi vence Eunhye Lee na primeira rodada do WTT Champions de Montpellier

