AO VIVO: Hugo Calderano estreia no WTT Champions de Montpellier

Hugo Calderano estreia nesta quarta-feira (29) no WTT Champions de Montpellier. O evento reúne os principais mesa-tenistas do mundo. O evento é equivalente aos Masters 1000 do tênis de quadra. O brasileiro enfrenta o norte-americano Kanak Jha. Acompanhe em tempo real no Lance!.



🟢 ATUALIZAÇÃO: A partida do brasileiro deve começar por volta das 16h20

Hugo Calderano disputa bolada no WTT Champions de Montpellier; veja valores

Como está sendo a estreia de Hugo Calderano no WTT Champions de Montpellier?

16:16 | Hugo Calderano está em quadra, se aquecendo para o jogo

16:11 | Partida feminina encerrada! Calderano entra em instantes

16:10 | Falta pouco para Calderano entrar em quadra! A partida que antecede a do brasileiro está na reta final do último set

16:05 | A partida que antecede a do Hugo está no tie-break!

15:53 | A partida do brasileiro deve começar por volta das 16h10

15:43 | No momento, a partida que antecede a do Hugo está empatada

15:33 | A partida de Hugo vem na sequência da atual, que está no segundo set

15:30 | Partida não iniciada

Pontuação e dinheiro em jogo

Só por disputar a primeira rodada do WTT Champions de Montpellier, Hugo Calderano já garante R$ 24 mil e 15 pontos no ranking. O brasileiro enfrenta Jha Kanak nesta quarta-feira. Caso se torne campeão do torneio, o brasileiro leva para casa R$ 214 mil e somará 1000 pontos no ranking da WTT.

Siga o Lance! no WhatsApp e acompanhe em tempo real as principais notícias do esporte

A premiação e pontos não são acumulativos. Ou seja, se um mesa-tenista for campeão, ele recebe somente o valor da posição (R$ 214 mil).

Hugo Calderano na vitória sobre o anfitrião Zhou Qihao no China Smash (Foto: Divulgação/WTT)

Hugo Calderano é o atleta mais bem posicionado no ranking participando do WTT Champions de Montpellier. Atualmente, ele é o terceiro melhor do mundo. Chuqin Wang e Shidong Lin, que estão na frente do brasileiro, não participam.

Tudo sobre os esportes Olímpicos agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Olímpico

Mesmo sem a participação dos mesa-tenistas mais bem posicionados, os 1000 pontos em jogo não fariam Calderano subir de posição, pois a diferença dele para o segundo colocado é de mais de 2 mil pontos.

