Duda é precisa no ataque, e Brasil fecha em 21/16.

Erros das rivais, e brasileiras abrem 20/15.

Com uma deixada de Ana Patrícia, a vantagem é de 17/14.

Duda brilha novamente no ataque, e Brasil abre 16/13.

Duda dá um lindo toque sobre o bloqueio, e a dupla abre 14/12.

Com novo bloqueio de Ana Patrícia, as anfitriãs viram o placar.

Ana Patrícia brilha no bloqueio e Brasil empata em 11/11.

Dupla da Letônia abre 11/9.

Equilíbrio na disputa do bronze: 9/9.

Ana Patrícia, de segunda, supera o bloqueio e faz 7/5.

Duda surpreende as adversárias e, no contra-ataque, abre 6/3.

Duda faz dois pontos, o último deles de bloqueio, e o Brasil abre 4/2.

Dupla visitante empata.

Ana Patricia faz dois pontos, e o Brasil vira o placar.