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Veja os lances da vitória de Duda e Ana Patrícia na disputa do bronze no Areia Games

Brasileiras enfrentam Tina/Anastasija, da Letônia

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Gustavo Loio
Rio de Janeiro (RJ)
Dia 22/03/2026
12:50
Atualizado há 1 minutos
Duda e Ana Patrícia em quadra no primeiro dia de Areia Games (Foto: Maurício Val)
imagem cameraDuda e Ana Patrícia em quadra no primeiro dia de Areia Games (Foto: Maurício Val)
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A Praia de Icaraí foi palco de um verdadeiro duelo de gigantes do vôlei de praia na disputa do bronze do Areia Games. E as atuais campeãs olímpicas, as brasileiras Duda e Ana Patrícia, venceram Tina/Anastasija, da Letônia, melhores do mundo ano passado, por 21/16 e 21/19, para festa da torcida.

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AO VIVO:

2º set: Brasil 21/19

  • Ana Patrícia saca, dupla rival erra a recepção, e Brasil fecha e ganha o bronze.
  • Brasil tem o match-point: 20/19.
  • Tina finaliza um belo rally: 19/19.
  • Ana Patrícia brilha de novo no ataque e faz 19/18.
  • Duda explora o corredor, e Brasil abre 18/17.
  • Tina brilha no contra-ataque, e empata em 17/17.
  • Para alegria da torcida, anfitriãs lideram por 16/15.
  • Atenta na rede, Duda empata em 15/15.
  • Dupla da Letônia abre 15/13.
  • Brasil empata em 13/13 com erro de saque de Tina.
  • Com outro ataque preciso de Ana Patrícia, Brasil empata em 12/12.
  • De segunda, Ana Patrícia garante novo empate: 11/11.
  • Dupla da Letônia erra o ataque, e Brasil empata em 9/9.
  • Ana Patrícia faz o sétimo ponto brasileiro.
  • Anastasya acerta o ataque e abre 8/6.
  • Visitantes não se entregam e viram para 7/6.
  • Tina supera o bloqueio brasileiro, e dupla da Letônia diminui a desvantagem para 5/4.
  • Brasil abre com facilidade 4/1.

1º set: Brasil 21/16

  • Duda é precisa no ataque, e Brasil fecha em 21/16.
  • Erros das rivais, e brasileiras abrem 20/15.
  • Com uma deixada de Ana Patrícia, a vantagem é de 17/14.
  • Duda brilha novamente no ataque, e Brasil abre 16/13.
  • Duda dá um lindo toque sobre o bloqueio, e a dupla abre 14/12.
  • Com novo bloqueio de Ana Patrícia, as anfitriãs viram o placar.
  • Ana Patrícia brilha no bloqueio e Brasil empata em 11/11.
  • Dupla da Letônia abre 11/9.
  • Equilíbrio na disputa do bronze: 9/9.
  • Ana Patrícia, de segunda, supera o bloqueio e faz 7/5.
  • Duda surpreende as adversárias e, no contra-ataque, abre 6/3.
  • Duda faz dois pontos, o último deles de bloqueio, e o Brasil abre 4/2.
  • Dupla visitante empata.
  • Ana Patricia faz dois pontos, e o Brasil vira o placar.
  • Dupla da Letônia faz o primeiro ponto do jogo.
Duda e Ana Patrícia disputam terceiro lugar do Areia Games (Foto: Guilherme Veiga/Lance!)
Duda e Ana Patrícia disputam terceiro lugar do Areia Games (Foto: Guilherme Veiga/Lance!)

Brasil no pódio no Areia Games

Para alegria da torcida, o Brasil também estará em quadra na final de duplas, às 13h30, quando Carol Solberg e Rebecca vão enfrentar as alemãs Müller e Tillmann.

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Emoção no quarteto

Na preliminar da disputa do bronze, o Areia Games proporcionou um confronto diferenciado e divertido do vôlei de praia, disputado no formato de quarteto. No duelo, o Time Brasil, com muita emoção, superou o Mundo por 32 a 30, após ponto decidido no desafio. A torcida foi ao delírio e a vitória rendeu três pontos à equipe brasileira no torneio.

Derrota no rodízio de duplas

Na manhã deste domingo, o Time Brasil perdeu a disputa de rodízio de duplas contra o time Mundo por 2 sets a 1. As brasileiras começaram bem, vencendo o primeiro set com vantagem, mas as estrangeiras conseguiram a virada e abriram a vantagem no placar geral da competição em 12 a 2.

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Resultados do Areia Games

➡️ Areia Games une grandes duplas do vôlei de praia mundial em Niterói; entenda o torneio

  1. Jackie Silva/Ana Patrícia 15 x 13 Sandra Pires/Duda - Jogo de Ouro
  2. Thâmela/Vic 21 x 23 Müller/Tillmann
  3. Carol Solberg/Rebecca 21 x 13 Melissa/Brandie
  4. Duda/Ana Patrícia 21 x 19 Tina/Anastasija
  5. Thâmela/Vic 21 x 23 Melissa/Brandie
  6. Carol Solberg/Rebecca 13 x 21 Tina/Anastasija
  7. Duda/Ana Patrícia 19 x 21 Müller/Tillmann
  8. Thâmela/Vic 19 x 21 Tina/Anastasija
  9. Carol Solberg/Rebecca 16 x 21 Müller/Tillmann
  10. Duda/Ana Patrícia 15 x 21 Melissa/Brandie

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Ana Patrícia enfrenta Tina, da Letônia, na rede do Areia Games (Foto: Maurício Val)
Ana Patrícia enfrenta Tina, da Letônia, na rede do Areia Games (Foto: Maurício Val)

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