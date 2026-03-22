Veja os lances da vitória de Duda e Ana Patrícia na disputa do bronze no Areia Games
Brasileiras enfrentam Tina/Anastasija, da Letônia
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A Praia de Icaraí foi palco de um verdadeiro duelo de gigantes do vôlei de praia na disputa do bronze do Areia Games. E as atuais campeãs olímpicas, as brasileiras Duda e Ana Patrícia, venceram Tina/Anastasija, da Letônia, melhores do mundo ano passado, por 21/16 e 21/19, para festa da torcida.
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AO VIVO:
2º set: Brasil 21/19
- Ana Patrícia saca, dupla rival erra a recepção, e Brasil fecha e ganha o bronze.
- Brasil tem o match-point: 20/19.
- Tina finaliza um belo rally: 19/19.
- Ana Patrícia brilha de novo no ataque e faz 19/18.
- Duda explora o corredor, e Brasil abre 18/17.
- Tina brilha no contra-ataque, e empata em 17/17.
- Para alegria da torcida, anfitriãs lideram por 16/15.
- Atenta na rede, Duda empata em 15/15.
- Dupla da Letônia abre 15/13.
- Brasil empata em 13/13 com erro de saque de Tina.
- Com outro ataque preciso de Ana Patrícia, Brasil empata em 12/12.
- De segunda, Ana Patrícia garante novo empate: 11/11.
- Dupla da Letônia erra o ataque, e Brasil empata em 9/9.
- Ana Patrícia faz o sétimo ponto brasileiro.
- Anastasya acerta o ataque e abre 8/6.
- Visitantes não se entregam e viram para 7/6.
- Tina supera o bloqueio brasileiro, e dupla da Letônia diminui a desvantagem para 5/4.
- Brasil abre com facilidade 4/1.
1º set: Brasil 21/16
- Duda é precisa no ataque, e Brasil fecha em 21/16.
- Erros das rivais, e brasileiras abrem 20/15.
- Com uma deixada de Ana Patrícia, a vantagem é de 17/14.
- Duda brilha novamente no ataque, e Brasil abre 16/13.
- Duda dá um lindo toque sobre o bloqueio, e a dupla abre 14/12.
- Com novo bloqueio de Ana Patrícia, as anfitriãs viram o placar.
- Ana Patrícia brilha no bloqueio e Brasil empata em 11/11.
- Dupla da Letônia abre 11/9.
- Equilíbrio na disputa do bronze: 9/9.
- Ana Patrícia, de segunda, supera o bloqueio e faz 7/5.
- Duda surpreende as adversárias e, no contra-ataque, abre 6/3.
- Duda faz dois pontos, o último deles de bloqueio, e o Brasil abre 4/2.
- Dupla visitante empata.
- Ana Patricia faz dois pontos, e o Brasil vira o placar.
- Dupla da Letônia faz o primeiro ponto do jogo.
Brasil no pódio no Areia Games
Para alegria da torcida, o Brasil também estará em quadra na final de duplas, às 13h30, quando Carol Solberg e Rebecca vão enfrentar as alemãs Müller e Tillmann.
Emoção no quarteto
Na preliminar da disputa do bronze, o Areia Games proporcionou um confronto diferenciado e divertido do vôlei de praia, disputado no formato de quarteto. No duelo, o Time Brasil, com muita emoção, superou o Mundo por 32 a 30, após ponto decidido no desafio. A torcida foi ao delírio e a vitória rendeu três pontos à equipe brasileira no torneio.
Derrota no rodízio de duplas
Na manhã deste domingo, o Time Brasil perdeu a disputa de rodízio de duplas contra o time Mundo por 2 sets a 1. As brasileiras começaram bem, vencendo o primeiro set com vantagem, mas as estrangeiras conseguiram a virada e abriram a vantagem no placar geral da competição em 12 a 2.
Resultados do Areia Games
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- Jackie Silva/Ana Patrícia 15 x 13 Sandra Pires/Duda - Jogo de Ouro
- Thâmela/Vic 21 x 23 Müller/Tillmann
- Carol Solberg/Rebecca 21 x 13 Melissa/Brandie
- Duda/Ana Patrícia 21 x 19 Tina/Anastasija
- Thâmela/Vic 21 x 23 Melissa/Brandie
- Carol Solberg/Rebecca 13 x 21 Tina/Anastasija
- Duda/Ana Patrícia 19 x 21 Müller/Tillmann
- Thâmela/Vic 19 x 21 Tina/Anastasija
- Carol Solberg/Rebecca 16 x 21 Müller/Tillmann
- Duda/Ana Patrícia 15 x 21 Melissa/Brandie
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